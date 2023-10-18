Almanya Başbakanı Scholz’un İsrail'de yere kapaklandığı anlar Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Tel Aviv'den ayrılmak üzereyken saldırı sirenlerinin çalması üzerine tüm ekibiyle birlikte yere yattı.

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İHA

İsrail'in, Gazze'de başlattığı sivil katliamlara bir yenisi daha eklendi.

İçinde binden fazla hasta, hasta yakını, doktor ve sığınmacının olduğu öğrenilen el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlenen saldırıda bine yakın insanın hayatını kaybettiği açıklandı.

Almanya Başbakanı ve heyeti, sirenle yere yattı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail’in başkenti Tel Aviv’de bulunan Ben Gurion Havaalanında Mısır’a hareket edeceği sırada siren sesleri yükseldi. Siren seslerinin yükselmesi ile uçaktan tahliye edilen Scholz, sığınağa götürüldü. Uçakta bulundan diğer kişiler ise havaalanında yere yatarak önlem aldı.

Hamas, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Al Ahli Arab Hastanesi’ne gerçekleştirdiği hava saldırısına yanıt olarak Tel Aviv’e roket saldırısı düzenledi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)