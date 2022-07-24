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    Almanya Britta Ernst'in çöpte attığı belgeleri konuşuyor

    Almanya Britta Ernst'in çöpte attığı belgeleri konuşuyor

    Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un eşi Britta Ernst'in çöpe attığı gizli G7 Zirvesi belgelerinin bulunması skandalı ülkede infial yarattı.
    • 24.07.2022 - 15:16
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 08:38
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    Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un başı skandallardan kurtulmuyor.

    Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir partide kadınların içkilerine uyarıcı madde atıldığı yönündeki iddiaların hedefi olan Scholz, şu siralar çöpte bulunan belgeler yüzünden eleştiri oklarının hedefi.

    Spiegel dergisinin haberine göre, Scholz'un eşi ve Brandenburg Eyaleti Eğitim Bakanı Britta Ernst, Scholz'un işleriyle alakalı bazı müsvedde ve kağıtları çöpe attı.

    G7 Zirvesi'ne ilişkin gizli belgeleri çöpe attı

    Atılanlar arasında, "özel-yalnızca resmi kullanım için" olarak sınıflandırılan ve G7 ülkelerinin liderleri ile eşlerinin özellikleriyle ilgili belgeler de yer alıyordu.

    Komşuları buldu

    Ernst'in çöpe attığı belgeler, komşuları tarafından bulundu.

    Almanya Dışişleri Bakanlığı, derlediği bu belgeleri "özel-yalnızca resmi kullanım için" olarak sınıflandırdığı için Ernst'in bunları gereği gibi imha etmeden çöpe atma hakkı bulunmuyor.

    Almanya Britta Ernst in çöpte attığı belgeleri konuşuyor #1

    İmha edilmesi gerekiyordu

    Gizli belgelerin katı kurallara tabi tutulduğu Almanya'da, "resmi kullanım içindir" kaşesi bulunan belgelerin, içerikleri fark edilmeyecek ve kurtarılamayacak şekilde imha edilmesi gerekiyor.

    ABD, Almanya, İngiltere, Kanada, Fransa, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin liderleri, 26-28 Haziran tarihlerinde Almanya'nın ev sahipliğinde Bavyera eyaletindeki Elmau Sarayı'nda düzenlenen G7 Zirvesi kapsamında bir araya gelmişti.

    Almanya Britta Ernst in çöpte attığı belgeleri konuşuyor #2


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