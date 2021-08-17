Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Kabil'deki görüntüler, Batı için utanç verici

Afganistan’daki vatandaşları ve Almanya’ya yardım eden Afganları tahliye etmeleri gerektiğini söyleyen Alman cumhurbaşkanı, Batı'ya eleştirisini dile getirdi.

Kabil Havalimanı'nda çaresiz insanların yol açtığı görüntüler, Almanya'nın gündeminde ilk sırasındaki yerini koruyor.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Kabil Havalimanı'ndaki tabloya ilişkin görüşlerini paylaşırken, durumun Batı siyaseti için utanç verici olduğunu söyledi.

"BATI SİYASETİ İÇİN UTANÇ"

Başkent Berlin’de açıklama yapan Steinmeier, Kabil’deki görüntülere ve Afganistan’daki gelişmelere kimsenin kayıtsız kalamayacağını belirtti.

"Kabil Havalimanı'ndaki çaresizliğin görüntüleri Batı siyaseti için utanç verici." ifadesini kullanan Steinmeier, Almanya’nın şimdi Afganistan’daki vatandaşlarını ve Almanya’ya yardım eden Afganları tahliye etmesi gerektiğini aktardı.

"GELECEKTE KALICI ETKİLER BIRAKACAK"

Steinmeier, Afgan hükümetinin hızlı yıkılması ve Taliban’ın direniş olmadan ülke yönetimini ele geçirmesinin gelecekte kalıcı etkiler bırakacağını dile getirerek, Afganistan’da yıllarca süren çabaların başarısızlığının "temel soruları" gündeme taşıdığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Steinmeier, bu soruların hızlı değil, dürüst bir şekilde cevaplandırılması gerektiğini kaydetti.

Kabil Havalimanı'nda yaşanan kaosun özeti ViDEO