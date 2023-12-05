Almanya Cumhurbaşkanı'nı bekleten Katar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı güllerle karşıladı Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in Katar ziyareti sırasında dakikalarca bekletilmesi hafızalara kazınmışken, Cumhurhurbaşkanı Erdoğan'ın ise Katar ziyaretinde güllerle karşılanması dikkat çekti.

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ensonhaber.com

Rotasını Ortadoğu'yaa çevireren Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, bir süre önce Katar'a önemli bir ziyaret gerçekleştirmişti.

Steinmeier'ın Katar havalimanında verdiği görüntüler ise gündeme oturdu.

Katarlı yekili gelmeyince uçağın kapısında bekledi

Görüntülerde Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'ın, dakikalarca uçakta bekletildiği görülmüştü.

Yaklaşık yarım saat boyunca Katarlı hiçbir yetkilinin gelmemesi üzerine Steinmeier'ın uçağın kapı kısmında durduğu anlar ilginç anlara sebep olmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da çiçeklerle karşılandı

Steinmeier'ın görüntüleri bu şekildeyken akıllara, diplomasi trafiğine devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Katar tarafından dikkat çekici karşılanışı geldi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TRK" ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’nin davetine icabetle, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 9. Toplantısı’na katılmak üzere Katar’ın başkenti Doha’ya gitti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan burada çiçekler ile karşılandı.