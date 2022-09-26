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    Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'tan İran’a yaptırım talebi

    Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, protestoları bastırmak için şiddet uygulanmasından dolayı İran'a karşı yaptırım kararı alınmasını istedi.
    • 26.09.2022 - 20:57
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    Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'tan İran’a yaptırım talebi

    İran’da 22 yaşındaki Mahsa Emini’nin “başörtüsü kurallarına uymadığı” gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra ölümü üzerine başlayan protestolar Avrupa'nın da gündeminde.

    Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Alman Haber Ajansı DPA’ya konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Baerbock, İran’da barışçıl protestoları ölümcül şiddetle bastırma girişiminin cevapsız kalmaması gerektiğini belirtti.

    "İran'a karşı yaptırım uygulanmalı"

    Avrupa Birliği (AB) kapsamında bu konunun hızlı bir şekilde ele alınmasını ve olaylara ilişkin sonuçların çıkarılmasını talep eden Baerbock, "Benim için buna, sorumlulara karşı yaptırımlar da dahildir." ifadesini kullandı.

    Baerbock, bir toplumun durumu konusunda kadın haklarının önemli bir ölçüt olduğunu vurgulayarak, “Bir ülkede kadınlar güvende değilse kimse güvende değildir.” değerlendirmesinde bulundu.

    Öte yandan Alman Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christian Wagner, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında İran’ın Berlin Büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı bilgisini paylaştı.

    İran'da protestoların başlaması

    Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyelerince gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

    Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında Tahran ve ülkenin batısındaki kentlerde protestolar başlamıştı.

    Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock tan İran’a yaptırım talebi #1


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