Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Deeutsche Welle’ye (DW) konuştu.
Konuşmasında İsrail ve Gazze arasındaki çatışmalara değinen Baerbock, ateşkes konusuna da değindi.
"Uzun süreli ateşkese karşıyız"
Uzun süreli bir ateşkese karşı çıkan Almanya’nın bu duruşunu savunduğunu vurgulayan Baerbock, Gazze halkına insani yardım ulaştırılması gerektiğini vurguladı.
Bakan Baerbock, şu cümleleri kullandı;
Bir ateşkes sağlanabilmesi için İsrail ve Hamas’ın birbirini vurmayı bırakmayı kabul etmesi gerekir. Bu da füze yağmuru sürerken İsrail’in artık kendini savunamayacağı anlamına gelir.
"İsrail kendi halkını korumak zorunda"
Hamas, İsrail'i haritadan silmek istediğini her gün açıkça ifade ediyor. Bu İsrail'i ortadan kaldırmak istediklerini gösteriyor. Ve böyle bir durumda İsrail kendi halkını korumak zorunda.
"Onların savaşı, İsrail'i yok etmek isteyen bir terör örgütü olan Hamas'la"
Aynı zamanda Gazze'deki insanların öldürülmeyecekleri, temiz içme suyuna, ilaca erişebilecekleri güvenli yerlere sahip olmalarını sağlamak için mümkün olan her şeyi yapmak amacıyla uluslararası ortaklarımızla, Amerikalılarla ve birçok Arap ülkesiyle de çalışıyoruz. İsrail'deyken de amacım buydu. Gazze'deki insanların korunması gerektiğini açıkça İsrail hükümetine ifade etmek. Onların savaşı, İsrail'i yok etmek isteyen bir terör örgütü olan Hamas'la. Gazze'deki sivillerle, masum insanlarla, kadın ve çocuklarla, masum Filistinlilerle değil.
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