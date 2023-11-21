Almanya Dışişleri Bakanı Gazze'de uzun süreli ateşkesi desteklemiyor DW'ye konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Gazze'de uzun süreli bir ateşkesi desteklemediğini belirerek bunun İsrail’i, Hamas’ın füze yağmuruna karşı savunmasız bırakacağını söyledi.

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ensonhaber.com

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Deeutsche Welle’ye (DW) konuştu.

Konuşmasında İsrail ve Gazze arasındaki çatışmalara değinen Baerbock, ateşkes konusuna da değindi.

"Uzun süreli ateşkese karşıyız"

Uzun süreli bir ateşkese karşı çıkan Almanya’nın bu duruşunu savunduğunu vurgulayan Baerbock, Gazze halkına insani yardım ulaştırılması gerektiğini vurguladı.

Bakan Baerbock, şu cümleleri kullandı;

Bir ateşkes sağlanabilmesi için İsrail ve Hamas’ın birbirini vurmayı bırakmayı kabul etmesi gerekir. Bu da füze yağmuru sürerken İsrail’in artık kendini savunamayacağı anlamına gelir.

"İsrail kendi halkını korumak zorunda"

Hamas, İsrail'i haritadan silmek istediğini her gün açıkça ifade ediyor. Bu İsrail'i ortadan kaldırmak istediklerini gösteriyor. Ve böyle bir durumda İsrail kendi halkını korumak zorunda.

"Onların savaşı, İsrail'i yok etmek isteyen bir terör örgütü olan Hamas'la"