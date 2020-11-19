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- Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas: Türkiye'ye yaptırımlar değerlendirilebilir
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas: Türkiye'ye yaptırımlar değerlendirilebilir
Alman Bakan Maas, Ankara'yı Doğu Akdeniz'deki çalışmaları nedeniyle hedef almaya kalktı.
- Haber Merkezi
- 19.11.2020 - 12:07
- Güncelleme : 19.11.2020 - 12:19
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki meşru varlığı ve araştırma faaliyetleri, Avrupa'yı rahatsız etmeye devam ediyor.
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Ankara'nın bölgedeki faaliyetlerine ilişkin tehditvari ifadeler kullandı.
YAPTIRIMLA TEHDİT ETMEYE KALKTI
Diyalog çağrılarına yanıt vermeyerek gerilimi tırmandıran Yunanistan'dan yana tavır alan Alman bakan, Türkiye'ye yaptırım seçeneğinin gündemde olduğunu belirtti.
"DOĞU AKDENİZ'DEKİ EYLEMLERİ NEDENİYLE..."
Aralık ayında düzenlenecek Avrupa Birliği (AB) toplantısına işaret eden Maas, "AB liderleri, Doğu Akdeniz'deki eylemleri nedeniyle Türkiye'ye yönelik olası yaptırımları değerlendirebilir." dedi.
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