Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın yakın koruması koronaya yakalandı

Maas, olayın ardından koronavirüs testi yaptırdı. Alman bakanın karantinaya girdiği belirtildi.

Koronavirüs salgını, Almanya'da devlet yönetimine sıçradı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın yakın koruması koronavirüse yakalandı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Heiko Maas'ın yakın korumasının koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

MAAS KARANTİNADA

Maas'ın, Enfeksiyon Koruma Yasası gereği karantinaya girdiği ifade edildi. Açıklamada, Maas'a yapılan ilk testin sonucunun negatif olduğu kaydedildi.

KORUMAYLA TEMASI OLANLARLA İLETİŞİME GEÇİLECEK

Dışişleri Bakanlığı, korumayla teması olan kişilerle iletişime geçileceğini, durumdan başka etkilenen olup olmadığının inceleneceğini ve alınacak önlemler konusunda çalışıldığını kaydetti.

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