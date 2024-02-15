Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck'ten itiraf! Durum dramatik şekilde kötü 2024 ekonomik büyüme beklentisinin aşağı yönlü güncelleneceğini belirten Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, ekonomik durumun aşırı şekilde kötü olduğunu söyledi.

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Koronavirüs pandemisi ve hemen sonrasında patlak veren Ukrayna-Rusya savaşıyla birlikte küresel ekonomi farklı bir yola girdi.

Art arda gelen sektörel krizler özellikle Avrupa'da enerji sektöründeki olumsuzluklarla birlikte ekonomileri çökertme noktasına geldi.

Tarihi derecede yüksek enflasyon verileri, hayat pahalılığı ve geleceğe dönük savaş beklentileri hem Avrupa ülkelerinde hem yönetimleri hem de halkı zorluyor.

Bu olumsuzlukları en derinden hisseden ülkelerin başında ise Almanya geliyor.

Almanya Ekonomi Bakanı'ndan itiraf

Bu kapsamda, Almanya'nın Leipzig şehrinde üç günlük federal eyaletler turunun başlangıcında bir ticaret politikası forumuna katılan Ekonomi Bakanı Robert Habeck, konuya ilişkin açıklamlarda bulundu.

Habeck, açıklamalarında adeta Almanya'nın ekonomik çöküşünü itiraf etti.

"Durum dramatik şekilde kötü"

Yaptığı konuşmada hükümetin 2024 için ekonomik tahminlerini önemli ölçüde düşüreceğini belirtirken Habeck, ekonomik büyümede sadece yüzde 0.2 beklentisinin, ‘dramatik derecede kötü’ olduğunu söyledi.

“Bu şekilde devam edemeyiz” diyen Habeck, düşüşün nedenlerinden birinin Federal Anayasa Mahkemesi’nin bütçe kararının sonuçları olduğunu ifade etti.

Habeck, tespitini bir örnekle açıkladı.

"İnsanların yatırım için parası yok"

Hükümetin kemer sıkma önlemlerine dikkat çeken Alman Bakan, bunun sonucunda 2023 sonunda enerji fiyat frenlerini aşamalı olarak kaldırmak zorunda kalması nedeniyle insanların yatırım yapmak için daha az parası olduğunu söyledi.

Bakan Habeck, “Genel olarak, bu ülkeye yeniden daha fazla yatırım yapmamız ve ekonomik büyümeyi devam ettirmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.