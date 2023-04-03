Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Habeck, Ukrayna'ya gitti Alman Bakan, başkent Kiev'e ziyarette bulundu. Temaslar sırasında ülkenin yeniden inşası ve enerji alanındaki iş birliği konuları masada olacak.

AA

Batılı ülkelerden Ukrayna'ya çeşitli düzeylerde ziyaretler devam ediyor.

Rusya'nın saldırısı altındaki ülkeye giden son yetkili, Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck oldu.

Spiegel dergisinin internet sitesindeki haberinde, Habeck'in bugün erken saatlerde Kiev'e gittiği belirtildi.

Ukrayna'nın yeniden inşası ve enerji masada

Habeck'in, Ukrayna'nın yeniden inşası ve enerji alanındaki iş birliği konularının Ukraynalı yetkililerle ele alacağı kaydedildi.

Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı Sözcüsü, ziyareti doğrularken, güvenlik önlemlerini gerekçe göstererek fazla ayrıntı vermedi.

Bu arada, Alman Sanayi Federasyonu (BDI) Başkanı Siegfried Russwurm da ziyarette eşlik ediyor.

Almanya'nın askeri desteği

Kiev'in en önemli askeri destekçilerinden biri olan Almanya, son olarak Ukrayna'ya 18 Leopard 2 muharebe tankı tedarik etti.

Ukrayna'da enerji sektörü, savaş boyunca defalarca Rusya'nın saldırılarına maruz kalırken, savaş, Rusya ile yakın ekonomik ilişkilerinden vazgeçtikten sonra alternatif enerji ortakları aramaya zorlanan Berlin'de bir enerji politikası revizyonunu da tetiklemişti.

Enerjide yaşananlar

Almanya, Rusya-Ukrayna Savaşı öncesi ihtiyacı olan doğalgaz ve kömürün yarısından fazlasını, ham petrolün ise yüzde 34'ünü Rusya'dan ithal ediyordu.

Savaş sonrası arz yönlü belirsizlikler ve AB'nin Rus enerji ürünlerine uyguladığı ambargo, Almanya'daki enerji piyasalarında dengesizliklere yol açmıştı.

Almanya, savaş sonrası Moskova'nın Kuzey Akım 1 doğalgaz boru hattı üzerinden gaz akışını durdurma kararının tetiklediği sarmal bir enerji kriziyle karşı karşıya kalırken, Alman hükümeti, AB yaptırımları kapsamında 2023'ten itibaren Rus ham petrolü alımını da tamamen durduracağını açıklamıştı.

14 termik santral ünitesini çalıştırdılar

Enerji krizi sonrası kömür ve nükleer enerji politikalarını yeniden değerlendiren Almanya, 14 termik santral ünitesini çalıştırırken, 3 üniteyi de acil durumlarda faaliyete hazır konuma getirmişti.

Enerji krizine karşı en fazla kaynak ayıran ülke

Kış mevsiminde olası bir enerji sıkıntısına karşı daha önce kapanması planlanan 3 nükleer santralin acil durum rezervi olarak beklemede tutulmasına karar verilmişti.

Brüksel merkezli düşünce kuruluşu Bruegel'e göre, Almanya, 268,1 milyar euro ile Avrupa ülkeleri arasında enerji krizine karşı en fazla kaynak ayıran ülke oldu.

Ülkede enerji krizine karşı mali tedbirlerin milli gelire oranı da yüzde 7,5 olarak gerçekleşmişti.