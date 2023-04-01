ABD Genelkurmay Başkanı Milley: Ukrayna'nın zaferi bu yıl mümkün değil Orgeneral Milley, Zelensky'nin açıklamasına işaret ederek, "Çok zor bir görev" dedi.

AA & Ensonhaber

Kiev yönetimi, Rusya karşısındaki varlıklarının Batı'nın askeri desteğine bağlı olduğunu söylüyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Batılı ülkelerden sevkiyatın devam etmesini istiyor.

ABD'den Ukrayna yorumu

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Rus ordusunun saldırıları altındaki ülkenin durumuyla ilgili konuştu.

"Çok zor bir görev"

The Guardian'ın aktardığına göre, Milley, Ukrayna'nın zaferinin bu yıl muhtemel olmadığını kaydetti:

Zelensky, Ukrayna'nın amacının her Rus'u Rus işgali altındaki Ukrayna'dan atmak olduğunu birçok kez kamuoyuna açıkladı.



Bu önemli bir askeri görevdir. Çok, çok zor bir askeri görev. Hâlâ Rus işgali altındaki Ukrayna'da bulunan birkaç yüz bin Rus'a bakıyorsunuz.

"Yapılamaz demiyorum"

Milley, "Bu yıl için yakın vadede gerçekleştirilebileceğini sanmıyorum. Yapılamaz demiyorum. Sadece çok zor bir iş olduğunu söylüyorum." ifadelerini kullandı.

Bahmut'taki durum

Rusların ana çabalarını Bahmut yönünde yoğunlaştırmaya çalıştığını belirten Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Sırskiy, "Onlar şehri kordon altına alma ve ele geçirme girişimlerini sürdürüyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

"Ukrayna topraklarının kurtarılmasını sağlayacak"

Ana hedeflerinin Rus ordusunun "üstün gücünü tüketmek ve ağır kayıplar vermek" olduğunu kaydeden Sırskiy, şöyle demişti:

Ordumuzun kahramanlığı ve profesyonelliği, becerikli ve koordineli eylemleri, manevra ve silahların etkin kullanımı sayesinde çeşitli tahminlere rağmen Bahmut’u tutuyoruz.



Bu, Ukrayna topraklarının kurtarılmasını sağlayacak ve zaferimizi hızlandırmak için gerekli koşulları yaratacak.