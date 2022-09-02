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    Almanya, enerji tasarrufu amacıyla gece ışıklandırmalarını kapattı

    Almanya, enerji tasarrufu amacıyla gece ışıklandırmalarını kapattı

    Almanya'da Rusya'dan ithal edilen gaza bağımlılığı azaltmak ve enerji tasarrufu sağlamak amacıyla kamu binaları, heykeller, anıtlar ve tabelaların ışıkları yerel saatle 22.00'den itibaren kapatıldı.
    • 02.09.2022 - 00:00
    • Güncelleme : 02.09.2022 - 00:07
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    6 ayı aşkın süren Rusya-Ukrayna savaşının ekonomik boyutu tüm dünyayı etkisi altına aldı.

    Özellikle Batı yaptırımları ve Rusya'nın misillemeleri sonucu başta enerji sektöründeki fiyat artışları dünya genelinde krize dönüştü.

    Bu krizden en çok etkilelen ise enerjide Rusya bağımlısı olan Avrupa ülkeleri oldu.

    Aydınlatmalar kapatıldı

    Almanya'da federal hükümetin enerji tasarrufu amacıyla aldığı karar çerçevesinde saat 22.00 ile 06.00 arasında aydınlatmalar kapatıldı.

    Karara göre kamu binaları, heykeller, anıtlar ve tabelaların ışıkları, yerel saatle 22.00'den itibaren kapatılacak.

    Ayrıca hastaneler dışındaki kamu binaları, 19 derecenin üzerinde ısıtılmayacak. Ağır fiziksel işlerin yapıldığı alanlar 19 dereceden daha soğuk olabilecek.

    Fuar ve büyük salonlar gibi insanların kalabalık olarak kullandığı alanlar ise hiç ısıtılmayabilecek. Belediye binaları, yönetim binaları, kütüphaneler ve müzeler gibi kamu alanlarında bu önlemlerden önce minimum sıcaklık 20 derece olarak belirlenmişti.

    Almanya, enerji tasarrufu amacıyla gece ışıklandırmalarını kapattı #1

    Uygulama 6 ay geçerli olacak

    Ayrıca mağazalarda ısı kaybını önlemek amacıyla kapılar kapalı tutulacak, kira sözleşmelerinde yer alan minimum ısıtma şartı 6 ay boyunca askıya alınacak, halka enerji tasarrufu yapma yöntemleri anlatılacak.

    Bugün uygulamaya giren ve 6 ay geçerli olacak bu önlemlerle hükümet gaz kullanımını yüzde 2 oranında azaltmayı amaçlıyor.

    Sadece sokak lambaları açık bırakıldı

    Köln'ün şehir merkezinde yerel saatle 22.00'den sonra tabelalar ve kamu binalarının ışıklandırmalarının yanı sıra, binalara estetik amaçla yansıtılan ışıklar ve iş yerlerin vitrinlerinin ışıkları kapatılırken, sadece sokak lambaları açık bırakıldı.

    Köln Belediyesinin aldığı bir kararla 9 Ağustos'tan itibaren tarihi Köln katedralinin ışıklandırması kapatılmıştı.

    Almanya, enerji tasarrufu amacıyla gece ışıklandırmalarını kapattı #2

    Almanya, enerji tasarrufu amacıyla gece ışıklandırmalarını kapattı #3

    Almanya, enerji tasarrufu amacıyla gece ışıklandırmalarını kapattı #4


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