Almanya, F-35 savaş uçağı tedarikinde sorunlar yaşıyor

Berlin yönetimi, uçak alımında gecikme ve ilave maliyet ile karşılaştı. Alman basını, yaşananların perde arkasını yazdı.

Almanya, savunma harcamaları için 100 milyar euro tutarında özel fon ayırdı.

Berlin yönetimi, bu çabasına rağmen F-35 savaş uçağı satın alımı konusunda sıkıntılarla karşı karşıya kaldı.

Bild gazetesinin, Savunma Bakanlığı'ndan Federal Meclis Bütçe Komisyonu'na gönderilen bir belgeye dayandırdığı haberine göre, 9,9 milyar euro tutarındaki uçak alımında gecikme ve ilave maliyet olabilir.

Almanya'nın yaşadığı F-35 sıkıntısı

Belgede, uçuş operasyonları için ulusal sertifikasyonun zamanında alınamaması riski bulunduğuna işaret edilerek, uçuş operasyonlarının ancak kısıtlamalar altında başlayabileceği aktarıldı.

Almanya Silahlı Kuvvetleri Bundeswehr'in Büchel beldesindeki askeri havaalanını 2026 yılına kadar F-35 jetleri için zamanında dönüştürüp dönüştürmeyeceğinin belli olmadığı belirtildi.

Teslimatta gecikme ve ek maliyet

Bu nedenle teslimat takviminde sıkıntıların olabileceği ve bunun da ek maliyet anlamına geldiği ifade edildi. Yaşanan bu durumun Alman parlamenterleri de kızdırdığı vurgulandı.

Savunma Bakanı Christiane Lambrecht ile Sosyal Demokrat Parti'de (SPD) siyaset yapan Andreas Schwarz, bakanlığın tutumunu eleştirdi.

"Sorumluluktan kurtulmaya çalışıyorlar"

AA'nın aktardığına göre, Schwarz, "Parlamentonun sorunları yeni öğreniyor olması kabul edilemez. Bakanlıktan riskleri nasıl kontrol altına almayı planladığına dair kapsamlı bir açıklama bekliyorum. Burada sadece sorumluluktan kurtulmaya çalışıyorlar." dedi.