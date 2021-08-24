Almanya: Kabil'deki havalimanı için Türkiye ve ABD ile görüşüyoruz

Almanya: Kabil'deki havalimanı için Türkiye ve ABD ile görüşüyoruz

Tahliye operasyonlarına değinen Dışişleri Bakanı Maas, Ankara ve Washington ile temasta olduklarını söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Taliban'ın kontrolünde bulunan Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan gerçekleştirilen tahliye operasyonlarını değerlendirdi.

Berlin'de açıklama yapan Maas, havalimanının ABD askerlerinin çekileceği tarih olan 31 Ağustos'tan sonra da faaliyetlerine devam etmesinin önemine dikkati çekti.

"ABD VE TÜRKİYE İLE GÖRÜŞME HALİNDEYİZ"

Maas, Kabil Havalimanı'nın sivil havacılık faaliyetiyle askeri tahliye operasyonlarına devam edebilmesi için Türkiye ve ABD ile görüştüklerini söyledi.

Alman bakan, "ABD, Türkiye ve diğer ülkelerle Kabil Havalimanı'nın faaliyetlerine devam etmesi konusunda görüşme halindeyiz. Bu konu aynı zamanda ABD güçlerinin çekilmesinden Taliban ile görüşmeleri de gerektiriyor." dedi.

"DAHA ÇABUK VE KOLAY VİZE VERECEĞİZ"

Pakistan, Hindistan, Tacikistan ve Özbekistan dışişleri bakanları ile görüştüğüne dikkati çeken Maas, "Bu ülkelere geçebilen yerel personele daha çabuk ve kolay vize vereceğiz. Listelerimizde yer alan tüm yerel çalışanlar ve diğer tehlike altındaki kişiler için ikamet hakkı koşullarını oluşturacağız." ifadelerini kullandı.

Maas, İslamabad, Yeni Delhi, Taşkent'teki vize bölümlerinin kapasitelerini artıracaklarını sözlerine ekledi.