Almanya: Koronavirüs tedbirleri anayasaya uygun

Yüksek Mahkeme, sokağa çıkma kısıtlamalarının anayasaya aykırı olmadığını duyurdu.

Almanya Anayasa Mahkemesi, hükümetin koronavirüs salgınına karşı aldığı sert tedbirleri değerlendirdi.

Yüksek Mahkeme'den açıklanan kararda, halkın salgına karşı korunmasına ilişkin 22 Nisan'da getirilen temas ve sokağa çıkma kısıtlamaları gibi tedbirlere yönelik yapılan şikayetlerin reddedildiği belirtildi.

"İNSANLARIN HAYATINI KORUMAYA HİZMET EDİYOR"

Kararda, şikayete konu olan temas ve sokağa çıkma kısıtlamalarının yasa koyucunun salgının yayılmasına karşı getirdiği koruma tedbirlerinin parçası olduğuna dikkat çekilerek, bu tedbirlerin bir bütün olarak insanların hayatını ve sağlığını korumaya, sağlık sisteminin işlemesine hizmet ettiği vurgulandı.

"SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMALARI ANAYASAYA UYGUN"

Ancak önlemlerin çeşitli temel haklara önemli ölçüde müdahale ettiği belirtilen kararda, mahkemenin tedbirleri temel haklar açısından değerlendirdiği, buna göre salgındaki aşırı tehlikeli durum nedeniyle temas ve sokağa çıkma kısıtlamalarının anayasaya uygun olarak görüldüğü bildirildi.

OKULLARIN KAPATILMASI KARARI

Anayasa Mahkemesi, başka bir kararda aynı sebeplerle salgının yayılmasını önlemek amacıyla 22 Nisan'da okulların yaklaşık 2 ay süreyle kapatılmasına ilişkin hükümetin aldığı kararı da anayasaya uygun buldu.

Alman hükümeti salgındaki üçüncü dalgaya karşı 22 Nisan'da aldığı kararda, saat 22.00-05.00 arasında sokağa çıkma yasağı getirmiş, bir hane halkının başka bir haneden sadece 1 kişiyle bir araya gelmesine izin vermiş ve insanların toplanması, etkinliklerin düzenlenmesi yasaklamıştı.

ALMANYA'DA ALINAN KORONA TEDBİRİ

Ayrıca haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısının 165'i geçtiği bölgelerde okulların kapatılması kararı alınmıştı.

Bu kararlar yaklaşık 2 ay yürürlükte kalmıştı.