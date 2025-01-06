Almanya Noel Pazarı saldırısında can kaybı 6'ya yükseldi

DHA

Almanya'nın Magdeburg kentinde bir kişi, ulusal basında yer alan haberlere göre, Noel pazarında en az 400 metre boyunca BMW marka bir aracı kalabalığın üzerine sürmüştü.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybederken, 200'ü aşkın kişi de yaralanmıştı.

Olayın ardından Noel pazarı kapatılırken, insanlardan şehir merkezini terk etmeleri istenmişti.

Saksonya-Anhalt Eyaleti Başbakanı Reiner Haseloff, saldırganın gözaltına alındığını belirterek, Suudi Arabistan kökenli saldırganın Saksonya-Anhalt eyaletinde çalışan bir doktor olduğunu ve 2006'dan bu yana Almanya'da yaşadığını ifade etmişti.

ÖLÜ SAYISI YÜKSELDİ

Saldırganın daha önce çok defa şikayet edildiği ve isminin 7 ayrı soruşturmada geçtiğinin ortaya çıkarıldığı incelemeler sürüyor.

Saldırı ilk günkü gibi acıyla hatırlanırken, saldırıda yaralanan Alman vatandaşlardan birinden acı haber geldi.

51 yaşında olduğu bildirilen kadın yaralının hayatını kaybetmesiyle saldırıda ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi.