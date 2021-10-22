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    Almanya: Osman Kavala derhal serbest bırakılmalı

    Alman hükümeti, haddini aşarak Osman Kavala'nın 'derhal' bırakılması çağrısında bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 22.10.2021 - 15:21
    • Güncelleme : 22.10.2021 - 15:35
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    Almanya: Osman Kavala derhal serbest bırakılmalı

    ABD, Almanya ve Fransa dahil 10 ülkenin Ankara'daki büyükelçileri, Osman Kavala'nın serbest bırakılması yönünde ortak bir çağrı yaptı.

    10 ülkenin büyükelçisi, yaptıkları çağrının ardından Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da büyükelçilerin çağrısına yönelik, "Türkiye'ye böyle bir ders vermek haddinize mi sizin? Kimsiniz siz? Neymiş? Kavala'yı bırakın. Sen kendi ülkendeki haydutları, katilleri, teröristleri bırakıyor musun?" açıklamasında bulundu.

    BERLİN'DEN BÜYÜKELÇİLERE DESTEK

    Erdoğan'ın açıklamasının ardından bugün Almanya cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.

    Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer, büyükelçilerin Osman Kavala’nın serbest bırakılması için yaptıkları çağrının arkasında durduklarını söyledi.

    "POZİSYONUMUZDA BİR DEĞİŞİKLİK YOK"

    Demmer, Alman Hükümeti’nin bu kararın uygulanmasına verdiği desteği hatırlattı, "Pozisyonumuzda bir değişiklik yok." dedi.

    Almanya: Osman Kavala derhal serbest bırakılmalı #1

    Almanya: Osman Kavala derhal serbest bırakılmalı #2

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