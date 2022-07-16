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    Almanya personel eksikliği nedeniyle uçuş sayısını azaltıyor

    Almanya personel eksikliği nedeniyle uçuş sayısını azaltıyor

    Avrupa ülkelerinde patlak veren havaalanlarında personel krizi nedeniyle Frakfurt Havalimanı’nda uçuşlar saatte 96’dan 88’e düşürülecek.
    • Haber Merkezi
    • 16.07.2022 - 13:26
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    Koronavirüs pandemisi nedeniyle alınan önlemler kapsamında ulaşım sektörü büyük kriz yaşamış ve binlerce personel işinden olmuştu.

    Sektörde allak bullak olan dengeler pandemiden sonra da düzene girmedi.

    Dünya genelinde büyük ölçüde pandeminin etkileri ortadan kalkarken insanlar önlemlerin kaldırılmasıyle birlikte kendilerini tatil için yollara attı.

    Avrupa havalimanlarında kriz devam ediyor

    Bununla birlikte Avrupa'daki birçok ülkede personel eksikliği havalalanlarında krize neden oldu.

    Dünyanın bu alandaki en önde gelen ülkelerinden biri olan Almanya'da da durum farklı değil.

    Avrupa’nın en büyük havalimanlarından olan Frakfurt Havalimanı’nda yaşanan personel krizi nedeniyle uçuş sayısı azaltılacak.

    Almanya personel eksikliği nedeniyle uçuş sayısını azaltıyor #1

    Çözüm olarak uçuş sayıları düşürülüyor

    Havalimanını işleten şirket, saat başına uçuş sayısını 96’dan 88’e düşürmek için Almanya Ulaştırma Bakanlığı’na başvuruda bulunacaklarını duyurdu.

    Alman havayolu devi Lutfhansa’dan ise bu karara destek geldi. Şirketin CEO’su Jens Ritter, kararı doğru bulduklarını söyledi.

    Ritter ayrıca son dönemde iptal etmek zorunda kaldıkları uçuşların binlerce müşteriyi etkilemesinin yanında personellerinin iş yükünü artırdığını söyledi.

    Bu durum şirketlerin mali bilançolarını da zora sokarak milyonlarca euroya mal oluyor.

    Almanya personel eksikliği nedeniyle uçuş sayısını azaltıyor #2

    Türkiye'den personel alımı için süreç hızlandırılıyor

    Akmanya'nın çözümü ise işçi ithali.

    Almanya, personel problemini ortadan kaldırmak için Türkiye’den geçici olarak 2 bin 500-3 bin arasında personel getirmeyi gündemine aldı.

    Geçtiğimiz haftalrada gündeme gelen çözüm önerisi için ise resmi sireç hızlandırılıyor.

    Buna göre, planlanan takvimde sorun çıkmazsa Türkiye'den getirilen personel ağustostan itibaren 3 ay süreyel istihdam edilecek.

    Avrupa’daki havalimanlarında kriz büyüyorAlmanya personel eksikliği nedeniyle uçuş sayısını azaltıyor #3

    Almanya havalimanı krizini Türk yöneticilerle aşmak istiyorAlmanya personel eksikliği nedeniyle uçuş sayısını azaltıyor #4

    Almanya personel eksikliği nedeniyle uçuş sayısını azaltıyor #5

    Almanya personel eksikliği nedeniyle uçuş sayısını azaltıyor #6


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