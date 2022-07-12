Almanya havalimanı krizini Türk yöneticilerle aşmak istiyor

Almanya'da havalimanlarında yaşanan sorunu yeni işçilerle aşmaya çalışanlara karşı Alman medyasından 'Türk işçi değil Türk yönetici' getirelim önerisi geldi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını döneminde havacılık sektörü durma noktasına geldi. Bu dönemde sektörden ayrılan işçiler, yeni sektörlere yöneldi.

Tüm Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Almanya'da da pandemi döneminde işten ayrılanlar yerine yeni işçiler bulunamadı.

Yaşanan işçi sorunu yaz aylarının gelmesiyle kendini iyice gösterdi.

Almanya'nın en büyük havalimanlarında işçi yetersizliği nedeniyle sistem adeta kilitlendi. Uçaklardaki bavullar boşaltılamadı, gelen bavullar terminallerde kaldı.

Havalimanlarında yaşanan krizi çözmek için Türkiye'den işçi getirmeyi gündemine alan Almanya, henüz sorunu çözebilmiş değil.

Havacılık sektöründe yaşanan ve her geçen gün derinleşen kriz ülke medyasında da geniş yer buluyor.

Alman medyası: Türkiye'den yönetici bulalım

Almanya'da yayın yapan RP Online, hükümetin Türk işçi getirmek yerine Türk yönetici getirmeyi önerdi.

Gazetede yayınlanan haberde; "Havalimanlarımız kaosa boğulurken, Türk havaalanları misafirlerini örnek bir tavırla karşılıyor. Belki de Alman karar vericiler Türkiye'den bavul taşıyıcıları yerine yöneticiler bulmaya çalışmalıdır." ifadeleri kullanıldı.