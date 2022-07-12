Petrol
102.12
-4.65%
Euro
17.4245
-0.14%
Dolar
17.3267
-0.14%
Altın
964.17
-0.38%
Borsa
2434
0.35%
Bitcoin
350.795
-2.47%
BTXN Coin
7.38
-0.40%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C
    Almanya havalimanı krizini Türk yöneticilerle aşmak istiyor

    Almanya havalimanı krizini Türk yöneticilerle aşmak istiyor

    Almanya'da havalimanlarında yaşanan sorunu yeni işçilerle aşmaya çalışanlara karşı Alman medyasından 'Türk işçi değil Türk yönetici' getirelim önerisi geldi.
    • Haber Merkezi
    • 12.07.2022 - 16:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını döneminde havacılık sektörü durma noktasına geldi. Bu dönemde sektörden ayrılan işçiler, yeni sektörlere yöneldi.

    Tüm Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Almanya'da da pandemi döneminde işten ayrılanlar yerine yeni işçiler bulunamadı.

    Yaşanan işçi sorunu yaz aylarının gelmesiyle kendini iyice gösterdi.

    Almanya'nın en büyük havalimanlarında işçi yetersizliği nedeniyle sistem adeta kilitlendi. Uçaklardaki bavullar boşaltılamadı, gelen bavullar terminallerde kaldı.

    Havalimanlarında yaşanan krizi çözmek için Türkiye'den işçi getirmeyi gündemine alan Almanya, henüz sorunu çözebilmiş değil.

    Havacılık sektöründe yaşanan ve her geçen gün derinleşen kriz ülke medyasında da geniş yer buluyor.

    Alman medyası: Türkiye'den yönetici bulalım

    Almanya'da yayın yapan RP Online, hükümetin Türk işçi getirmek yerine Türk yönetici getirmeyi önerdi.

    Gazetede yayınlanan haberde; "Havalimanlarımız kaosa boğulurken, Türk havaalanları misafirlerini örnek bir tavırla karşılıyor. Belki de Alman karar vericiler Türkiye'den bavul taşıyıcıları yerine yöneticiler bulmaya çalışmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

    Almanya havalimanı krizini Türk yöneticilerle aşmak istiyor #1

    Almanya havalimanı krizini Türk yöneticilerle aşmak istiyor #2

    Almanya havalimanı krizini Türk yöneticilerle aşmak istiyor #3

    Almanya havalimanı krizini Türk yöneticilerle aşmak istiyor #4

    Almanya havalimanı krizini Türk yöneticilerle aşmak istiyor #5

    Almanya havalimanı krizini Türk yöneticilerle aşmak istiyor #6

    Almanya havalimanı krizini Türk yöneticilerle aşmak istiyor #7


    İlginizi Çekebilir

    Sevimli ayının havuz keyfi
    Yaşam

    Sevimli ayının havuz keyfi

    Günde 10 dakika ayırarak günlük 300 USD kazanın!
    Tesla

    Günde 10 dakika ayırarak günlük 300 USD kazanın!

    Afrika’dan Anadolu’ya göç eden pelikanlar Yeşilırmak’ta görüldü
    Yaşam

    Afrika’dan Anadolu’ya göç eden pelikanlar Yeşilırmak’ta görüldü

    Görüş Bildir