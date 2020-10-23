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    Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın kocası Daniel Funke koronavirüse yakalandı

    Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın kocası Daniel Funke koronavirüse yakalandı

    Bakan Spahn'ın koronavirüse yakalanmasının ardından, Spahn'ın kocası Funke'nin test sonucu da pozitif çıktı. İki isim, evlerinde karantinaya girdi.
    • Haber Merkezi
    • 23.10.2020 - 17:49
    • Güncelleme : 23.10.2020 - 18:17
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    Geçtiğimiz günlerde Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn’ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

    Koronavirüse yakalanan Spahn, kendini evde karantinaya aldı.

    Bakanlık'tan yapılan açıklamada, Spahn ile yakın zamanda temasta bulunanların durumdan haberdar edildiği kaydedildi.

    BAKANIN KOCASINDA KORONA ÇIKTI

    Sağlık Bakanlığı sözcüsü, Bakan Spahn’ın kocası Daniel Funke'nin de koronavirüse yakalandığını açıkladı.

    Funke'nin test sonucunun, perşembe günü akşam saatlerinde belli olduğu aktarıldı.

    Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn ın kocası Daniel Funke koronavirüse yakalandı #1

    SPAHN'DA BELİRTİ VAR, FUNKE'DE YOK

    Jens Spahn’ın belirti göstermeye devam ettiği, kocasında ise böyle bir durumun söz konusu olmadığı bildirildi.

    2013 yılında tanışan Spahn ile Funke, 2017 yılında evlendi.

    Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn ın kocası Daniel Funke koronavirüse yakalandı #2

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