Almanya savaşa hazırlanıyor

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Avrupa’da son dönemde artan jeopolitik gerilimler, özellikle Rusya’nın Ukrayna’daki saldırgan tutumu ve NATO sınırlarına yönelik tehdit algısı, kıtada savunma politikalarının yeniden şekillenmesine neden oldu.

Bu atmosferde Almanya, savunma sanayiine olan ilgisini artırarak askeri kapasitesini güçlendirme yönünde somut adımlar atmaya başladı.

Almanya’nın savunma sanayiine eğilimi, son yıllarda giderek belirginleştirmiş ve geçtiğimiz günlerde Almanya federal konseyi Bundesrat, savunma, altyapı ve iklim koruması için oluşturulan 500 milyar euroluk Büyük Savunma ve Altyapı Fonu'nu onayladı.

ALMANYA SAVAŞA HAZIRLANMAYA KARAR VERDİ

Almanya, yeni nesil savaş uçakları, tanklar ve siber savunma sistemleri gibi alanlarda teknolojik üstünlük elde etmek için çalışmalara hız verdi.

Almanya Genelkurmay Başkanı Carsten Breuer’in BBC’ye yaptığı açıklamada, “Rusya tarafından tehdit ediliyoruz. NATO’nun dört yıl içinde olası bir saldırıya hazır olması gerekiyor,” sözleri ile Almanya'nın savaşa hazırlanmaya karar verdiğini duyurdu.

"PUTİN TARAFINDAN TEHDİT EDİLİYORUZ"

Parlamento savunma harcamalarını sıkı borçlanma kurallarından muaf tutma kararı aldıktan sonra BBC'ye konuşan Almanya Genelkurmay Başkanı Carsten Breuer, Rusya'nın saldırganlığının Ukrayna ile sınırlı kalmayacağını düşündüğünü ve bu yüzden bu kaynak artışına acil bir şekilde ihtiyaç duyulduğunu söylediği konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Putin tarafından tehdit ediliyoruz. Bunu savuşturmak için ne gerekiyorsa yapmak zorundayız. Mesele, hazırlanmak için ne kadar zamana ihtiyaç duyduğum değil, Putin'in bize hazırlanmak için ne kadar zaman tanıyacağı. Ne kadar erken hazırlanırsak o kadar iyi olur.

"GERÇEK BİR TEHDİTLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Kendilerinin aksine, Rusya'nın hem cephedeki hem de cephanelikteki silahlar ve ekipmanlar için büyük harcamalar yaptığını vurgulayan General Breuer Rusya'nın siber saldırılardan sabotaja ve Alman askeri tesisleri üzerinde kimliği tespit edilemeyen insansız hava araçlarına kadar uzanan hibrit savaş uygulamalarına da dikkat çekti.

Buna Putin'in agresif söylemleri de eklenince "tehlikeli bir karışım" ortaya çıktığını belirten general, "Batı dünyasının aksine Rusya dar bir çerçeveden bakmıyor. Burada artık barış ve savaş gibi iki ayrı uçtan söz edemeyiz. Hibrit savaşla başlayan, sonra şiddetlenen, sonra tekrar durulan bir savaş var.Bu nedenle gerçek bir tehditle karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

ORDUNUN EKSİKLİKLERİNİ GİDERECEK YASA

500 milyar euroluk Büyük Savunma ve Altyapı Fonu'nun, uzun süredir çok fazla yatırım yapılmayan Alman ordusu için bir fırsat olduğunu dile getiren ve 67 milyar euroluk destek alacaklarını söyleyen General Breuer, borçlanma sınırının kaldırılmasının, ordunun sınırsız olmasa da "sürekli bir finansman kaynağına" erişmesini sağlayacağını ve eksikliklerin giderilmesine yardımcı olacağını söyledi.

Bu tarihi adım, Başbakan Scholz'un yerine geçmesi beklenen Friedrich Merz tarafından hızla hayata geçirildi. Merz, öneriyi Şubat seçimlerinin ardından, feshedilmesinden hemen önce parlamentoya sundu.

ZORUNLU ASKERLİĞE GERİ DÖNÜŞ GEREKLİ"

General Breuer, Almanya'nın kendisini ve NATO'nun doğu kanadını yeterince savunabilmesi için fazladan 100 bin askere ihtiyacı olduğunu belirterek, ülkede zorunlu askerliğe geri dönüşün "kesinlikle" gerekli olduğunu savundu.