Almanya savunmada vites yükseltiyor: 50 milyar euroluk dev alım paketi

Almanya Parlamentosu’nun (Bundestag) bütçe komitesi, askerî teçhizat ve modernizasyonu kapsayan yüksek tutarlı savunma projelerini değerlendirmek üzere toplantıya çağrıldı. Gündemde, askerler için giysi ve koruyucu ekipman alımına yönelik 21 milyar euroluk siparişin yanı sıra Puma piyade savaş araçları için 4 milyar euro ve NATO’nun doğu kanadındaki gözetleme kapasitesini artıracak uydu sistemleri için yaklaşık 2 milyar euroluk sözleşmeler yer alıyor.

"ZEITENWENDE" SONRASI SAVUNMA POLİTİKASI

Almanya, 2000’li ve 2010’lu yıllarda savunmaya gayrisafi yurt içi hasılasının yaklaşık yüzde 1’ini ayırıyordu. Rusya’nın 2022’de Ukrayna’yı işgalinin ardından dönemin Başbakanı Olaf Scholz, savunma ve güvenlik politikalarında köklü bir dönüşümü ifade eden “Zeitenwende”yi ilan ederek ordu için 100 milyar euroluk özel fonu devreye soktu.

Mayıs 2025’te göreve başlayan yeni Başbakan Friedrich Merz ise borçlanma sınırlamalarını kaldırarak savunma harcamalarında geniş yetki tanıdı ve Almanya’yı Avrupa’nın en güçlü kara ordularından biri haline getirme hedefini açıkladı.

650 MİLYAR EUROLUK UZUN VADELİ PLAN

Berlin yönetimi, 2025-2030 döneminde toplam 650 milyar euro savunma harcaması yapmayı planlıyor. Bu rakam, bir önceki beş yıllık dönemin yaklaşık iki katına karşılık geliyor. Mevzuata göre, 25 milyon euroyu aşan tüm savunma sözleşmeleri Bundestag bütçe komitesinin onayından geçmek zorunda.

BÜYÜK ALIMLAR HIZ KAZANDI

Son yıllarda Almanya’nın savunma tedarik listesi dikkat çekici biçimde genişledi. Program kapsamında 35 adet ABD yapımı F-35 savaş uçağı, 20 Eurofighter Typhoon, Patriot ve IRIS-T hava savunma sistemleri, 100’den fazla Leopard 2A8 tankı, 60 Chinook ağır yük helikopteri ile yeni savaş gemileri ve denizaltılar bulunuyor. Ayrıca mühimmat alımları için de milyarlarca euroluk bütçeler ayrıldı.

Savunma Bakanı Boris Pistorius, yıllardır yavaş ilerlediği eleştirilen tedarik süreçlerini hızlandırmayı hedeflediklerini belirterek, 2021’de 46 olan onaylı proje sayısının 2024’te 97’ye çıktığını vurguluyor.

ÖNCELİKLER VE TESLİMAT TAKVİMİ

Yetkililer, NATO’nun kapasite açıklarını kapatmayı öncelik olarak tanımlarken, özellikle hava savunma sistemleri ve uzun menzilli hassas füze kabiliyetleri öne çıkıyor. Ancak bazı projelerde teslimat takvimi uzun. F-35’lerin tam operasyonel hale gelmesinin 2027’nin ikinci yarısını bulması, yeni denizaltıların ise 2030’lu yılların başında hizmete girmesi bekleniyor.

Bu kapsamda Almanya’nın, yaklaşık 12 bin silahlı insansız hava aracı için 1 milyar euro harcama yapmayı planladığı, teslimatların ise önümüzdeki yıldan itibaren başlayacağı belirtiliyor.

PERSONEL VE LOJİSTİK HEDEFLERİ

Savunma Bakanlığı, profesyonel asker sayısını 184 binden 2035 yılına kadar 260 bine çıkarmayı hedefliyor. Buna paralel olarak ordunun dijital altyapısının güçlendirilmesi için 20 milyar euroluk iletişim projeleri ve denizaltı savunma fırkateynleri gibi büyük ölçekli programlar da yürütülüyor.