Selin vurduğu Almanya'da mağdur olan halk, yaklaşık 2 aydır susuz ve elektriksiz kalırken yetkililerin bir an önce çözüm bulmasını istiyor.

Almanya, Rheinland-Pfalz, Kuzey-Ren Vestfalya ve Bavyera eyaletlerinde yaşanan sel felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor.

"Son 200 yılın en büyük trajedisi" olarak nitelendirilen sel felaketinin üzerinden yaklaşık 2 ay geçerken, vatandaşların mağduriyetleri hala sürüyor.

Sel bölgesinde yaşayanlar günlerdir elektriksiz ve susuz olmanın zorluğunu yaşıyor.

İNSANLAR BİRBİRLERİNE YARDIM EDİYOR

Hükümet, konut onarım ve altyapı çalışmaları konusunda yetersiz kalırken; selzedeler kendi imkanlarıyla çözüm üretmeye çalışıyor.

Özellikle hafta sonları Avrupa ülkelerinden desteğe gelen onlarca kişi, yemek ihtiyacı olan köy halkına yemek dağıtımı yapıyor.

PARA YARDIMLARI GECİKTİ

Almanya Başbakanı Angela Merkel, geçtiğimiz günlerde hükümet olarak halkın zararının giderilmesi için en az 30 milyar euro bütçe ayırdıklarını açıklamıştı.

Ancak Almanya, yardım ödemeleri konusunda da gereken desteği sağlayamadı.

Ahrweiler bölgesinde yaşayan mağdurlar, ödemelerin yapılmadığını söyledi.

EYLEM HAZIRLIĞI

Yaşanan bu olaylar üzerine bölge halkı, kendilerine yardım edilmediği için eylem yapmaya hazırlanıyor.

Almanya sel felaketini atlatamadı

İÇME SUYU SORUNU DEVAM EDİYOR

Yaklaşık 20 bin nüfuslu Bad Münstereifel ilçesinde evlere ulaşan su içilemiyor. Yetkililer eve gelen suları kaynatarak kullanmalarını ya da dışarıdan temiz su temin etmeleri yönünde uyarılarda bulunuyor. Sel felaketinden en çok etkilenen Ahrtal bölgesinde, kanalizasyon sistemi yeniden inşa edilemedi.

Çalışmadığı için en ufak bir yağışta kanalizasyonda taşmalar meydana geliyor. Doğaya büyük zarar verecek nitelikteki atıkların doğrudan Ahr Nehri'ne boşalması eleştirilere neden oluyor.

DOĞALGAZ TAMİRİ HAFTALAR SONRA BAŞLADI

Sel felaketinde büyük yıkıma uğrayan Bad Neuenahr-Ahrweiler’de doğalgaz şebekesi de harap oldu, bölgede birçok eve doğalgaz verilemiyor.

Heppingen ve Lohrsdorf’ta doğalgaz şebekesinin yeniden inşasına ancak felaketin üzerinden beş hafta geçtikten sonra başlanabildi.

BİNLERCE KİŞİ GÜNLERCE ELEKTRİKSİZ KALDI

Sel felaketinin ardından birçok ilçe ve kasabada uzun süre elektrikler kesildi, cep telefonu şebekeleri devre dışı kaldı. 14 ve 15 Temmuz’daki yoğun yağışların ardından Euskirchen, Bad Münstereifel, Eifel, Rhein-Sieg-Kreis’ın da aralarında olduğu yerleşim bölgelerde yaklaşık 200 bin kişi uzun süre elektriksiz kaldı.

Bazı bölgelerde elektrik şebekeleri büyük zarar görürken, bazı bölgelerde ise ekipler güvenlik amacıyla elektrikleri kesti. Selden en çok etkilenen ve 30 bin kişinin yaşadığı bölgelere, yaklaşık bir hafta boyunca elektrik verilemedi. Rheinland Pfalz eyaletinin Ahrtal bölgesinde ise yaklaşık 2 bin kişi, sel felaketinin ardından iki hafta boyunca elektriksiz kaldı.

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