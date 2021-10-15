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- Almanya: Sosyal Demokratlar, Yeşiller ve Liberaller koalisyon için ilk anlaşmaya vardı
Almanya: Sosyal Demokratlar, Yeşiller ve Liberaller koalisyon için ilk anlaşmaya vardı
Almanya'da Sosyal Demokratlar, Yeşiller ve Liberaller yeni hükümeti kurmak için koalisyon görüşmelerinde ilk anlaşmaya varıldığını açıkladı.
- Haber Merkezi
- 15.10.2021 - 15:04
Almanya'da Sosyal Demokratlar, Yeşiller ve Liberaller yeni hükümeti kurmak için koalisyon görüşmelerinde ilk anlaşmaya varıldığını açıkladı.