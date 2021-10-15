Euro
10.7095
0.34%
Dolar
9.2244
0.51%
Altın
527.47
-0.52%
Borsa
1.414
0.15%
Bitcoin
548.297
4.62%
EXEN Coin
21.69
1.83%
22ºC
İstanbul
Bulutlu 22 C

    Almanya: Sosyal Demokratlar, Yeşiller ve Liberaller koalisyon için ilk anlaşmaya vardı

    Almanya'da Sosyal Demokratlar, Yeşiller ve Liberaller yeni hükümeti kurmak için koalisyon görüşmelerinde ilk anlaşmaya varıldığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 15.10.2021 - 15:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Almanya: Sosyal Demokratlar, Yeşiller ve Liberaller koalisyon için ilk anlaşmaya vardı

    Almanya'da Sosyal Demokratlar, Yeşiller ve Liberaller yeni hükümeti kurmak için koalisyon görüşmelerinde ilk anlaşmaya varıldığını açıkladı.

    AYRINTILAR GELİYOR...

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir