Almanya, Suudi Arabistan'a Eurofighter Typhoon satışındaki yasağın kaldırılmasını tartışıyor Berlin yönetimi, Gazze'ye İsrail saldırılarının bölgedeki güvenlik durumunu değiştirdiğini düşünüyor. Suudi Arabistan'a uygulanan Eurofighter tedarikiyle ilgili yasağın kaldırılması gündeme geldi.

ensonhaber.com

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar, Almanya'da, Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının Suudi Arabistan'a satışına ilişkin yasağın kaldırılıp kaldırılmayacağı tartışmasını yeniden gündeme getirdi.

Berlin yönetimi, Yemen'deki savaştaki rolü ve insan hakları ihlallerini gerekçe göstererek, Riyad'ın Eurofighter tedarikini 2018'den bu yana engelliyor.

Dört ülkenin veto hakkı var

Söz konusu uçaklar, İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya tarafından inşa ediliyor. Her ülke, uçakların diğer ülkelere ihracatını veto etme hakkına sahip.

Financial Times, Riyad'la "tarihi" savunma bağları bulunan ve krallığa 72 jet satan İngiltere'nin, satışları devam ettirmeye çalıştığını yazdı.

Almanya'da Eurofighter ve Suudi Arabistan tartışması

Orta Doğu'nun güvenlik durumunda yaşanan değişimin, Almanya'da tartışmaları yeniden alevlendirdiği kaydedildi.

Henüz bir karar alınmadığı ve Suudi Arabistan'a ihracatın "bir dizi öngörülemeyen ve değişen siyasi faktöre bağlı" olduğu aktarıldı.

Koalisyon ortağı yasağın kaldırılmasını istemiyor

Yeşiller'in isteğiyle Suudi Arabistan'a silah satışının yasaklanması, Başbakan Olaf Scholz hükümetini destekleyen koalisyon anlaşmasının bir parçası. Yeşiller, yasağın kaldırılmasına şiddetle karşı çıkıyor.

Bununla birlikte, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ve Şansölye Scholz, Suudi Arabistan'a askeri satış politikasında değişiklik yapılmasını gün geçtikçe daha fazla destekliyor.

Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, "Bir karar alınırsa, parlamento hızlı bir şekilde bilgilendirilecek." dedi.

'Riyad, istikrar sağlıyor mu sağlamıyor mu' sorusu

Eurofighter tedariki konusunda asıl meselenin, Suudi Arabistan'ın artık Orta Doğu'da istikrar sağlayıcı bir rol oynayıp oynamadığıyla ilgili olduğu bildirildi.