Almanya UCM'nin Netanyahu kararının ne anlama geldiğini inceliyor

AA

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Alman kamu yayıncısı ARD'ye, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) kararına ilişkin açıklamada bulundu.

Muhabirin "Netanyaju serbest kalmak istiyorsa, kendisine Almanya'ya seyahat etmemesi tavsiye mi etmeli?" sorusuna Baerbock, yargının bağımsızlığının geçerli olduğunu belirterek, "Elbette bu ulusal alanda, Avrupa'da ve uluslararası düzeyde de geçerlidir. Bunu biz zaten geçmişte de ifade ettik." yanıtını verdi.

"ALMANYA'DAKİ UYGULAMA İÇİN TAM OLARAK NE ANLAMA GELDİĞİNİ İNCELİYORUZ"

Hukuka ve yasalara uyacaklarını da söylediklerini aktaran Baerbock, "Ancak sonuçta sorunuz teoriktir çünkü şu anda böyle durum yok. Elbette şimdi bunun Almanya'daki uygulama için tam olarak ne anlama geldiğini inceliyoruz." ifadelerini kullandı.

BORRELL'İN SÖZLERİ HATIRLATILDI

Baerbock, "Almanya'nın UCM'yi kabul ettiğinin ve buna bağlı olduğunun, Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in de AB'nin böyle bir kişinin savaş suçlarıyla suçlandığı takdirde tutuklanmasının sağlanması gerektiğini söylediğinin" hatırlatılması üzerine de "Dediğim gibi, ulusal, Avrupa ve uluslararası düzeyde yasalara uyuyoruz. Bu nedenle şimdi bunun bizim için ulusal uygulama açısından tam olarak ne anlama geldiğini inceliyoruz." diye konuştu.