Almanya: Ukrayna'ya 64 Patriot füzesi göndereceğiz Savunma Bakanı Pistorius, sevkiyatı ivedilikle gerçekleştireceklerini söyledi. Alman Bakan, Ukrayna'nın hava savunmasına kalıcı destek sağlamayı hedeflediklerini vurguladı.

AA

Berlin yönetimi, Kiev'e askeri desteğini sürdürüyor.

Ukrayna güçleri, Rusya'ya geniş kapsamlı saldırı hazırlığı kapsamında silah ve teçhizat almaya devam ediyor.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, ülkesinin Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemi için 64 füze daha göndereceğini söyledi.

Pistorius, Brüksel'de NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında gazetecilere yaptığı açıklamada, toplantı çerçevesinde, hava savunması ve tankların bakımı gibi Ukrayna'ya yapılacak desteğin de ele alındığını belirtti.

"Patriot için ivedilikle 64 füze sağlamaya karar verdik"

Almanya'nın, bir süre önce Ukrayna'ya 2,7 milyar avroluk destek paketini açıkladığını anımsatan Pistorius, "Buna ek olarak, Patriot sistemi için ivedilikle 64 füze daha sağlamaya karar verdik." dedi.

Pistorius, bunun, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin hava savunmasına kalıcı destek anlamında önemli bir karar olduğunu kaydetti.

Tatbikat konusu masada

Almanya Savunma Bakanı Pistorius, dün akşam Baltık ülkeleri, Kanada ve İngiltere'den mevkidaşlarıyla bir araya geldiği bilgisini paylaşarak, görüşmelerde İttifak'ın doğu kanadında 2024'te veya 2025'te bir tatbikat yapılması konusunu ele aldıklarını aktardı.

Boris Pistorius, planlanan tatbikatın, bölgede daha iyi koordinasyon sağlanmasıyla ilgili olacağını belirterek, askeri birliklerin hızlı hareket etmesinin önemine işaret etti.

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta, temmuzda düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nde, üye ülkelerin gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYİH) asgari yüzde 2'sini savunmaya ayırma önerisinin, önemli bir konu olacağını dile getiren Pistorius, Almanya olarak bu hedefe 2024'te ulaşmak ve kalıcı olarak sürdürmek istediklerini sözlerine ekledi.