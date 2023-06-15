Ukrayna'ya Kuş Koalisyonu'yla destek: İki ülke liderlik edecek Savunma Bakanı Reznikov, Kiev'in ortaklarından koalisyon kurulması konusunda taahhütler aldıklarını söyledi.

AA & Ensonhaber

Ukrayna, Rusya ile devam eden savaşta Batı'dan hava gücü sağlamak istiyor.

Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin öncülüğünde Batı'ya peş peşe yapılan çağrılarda bu istek dile getiriliyor.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, ülkesine F-16 savaş uçağı temini ve pilotların eğitimi konusunda "Kuş Koalisyonu" adını verdikleri konsorsiyum kurulacağını söyledi.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında yapılan NATO-Ukrayna Komisyonu ve Ukrayna Savunma Temas Grubu için Brüksel'deki NATO karargahına gelen Reznikov, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile gazetecilere açıklamada bulundu.

Kuş Koalisyonu'na iki ülke liderlik edecek

"Bugün Kuş Koalisyonu adı verilen savaş uçağı koalisyonu hakkında çok önemli haberler aldım." diyen Reznikov, şunları ifade etti:

Eğitimlerin başlayacağı ve savaş uçakları koalisyonunun oluşumu konusunda bugün ortaklarımızın taahhütlerini aldık.



Bu, F-16'larla başlıyor. Hollanda ve Danimarka liderlik edecek. Başka ülkeler de katılacak.

"Avrupa'nın doğu kalkanı olacağız"

Reznikov, daha önce tanklar, hava savunma ve topçu sistemleri koalisyonunun kurulduğunu, şimdi savaş uçağı koalisyonu ile Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Avrupa'nın "doğu kalkanı" olacağına inandığını belirtti.

Ukrayna'nın bir süredir talep ettiği F-16 savaş uçaklarını kullanacak Ukraynalı pilotların eğitimi konusunda Polonya, Norveç, Belçika ve Portekiz gibi bazı ülkelerin istekli olduğu açıklanmıştı.

Hava savunma sistemi desteği

İngiltere, ABD, Danimarka ve Hollanda Savunma Bakanlıkları, Ukrayna'ya orta ve kısa menzilli hava savunma sistemleri desteğinde bulunacaklarını duyurdu.

Brüksel'de düzenlenen Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısında bir araya gelen 4 ülke, yaptıkları ortak açıklamada, Rusya'nın artan hava saldırıları karşısında Ukrayna'ya hava savunma sistemleri desteğinin öncelik taşıdığını vurguladı.

Ukrayna'ya yüzlerce kısa ve orta menzilli hava savunma sistemi füzesi ile ilintili sistemler vereceğini açıklayan 4 ülke, söz konusu ekipmanların Ukrayna'ya, karşı saldırısında önemli bir güç kazandıracağını belirtti.