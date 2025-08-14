Almanya, Ukrayna'ya desteğini sürdürüyor: NATO'nun yeni programına 500 milyon dolar

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken gözler, yarın ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmeye çevrildi.

Görüşmede taraflar arasında ateşkes hedeflenirken olumsuz ihtimallerde değerlendiriliyor.

Masadan ateşkes kararı çıkmaması halinde Avrupa Birliği ülkelerinin Ukrayna'ya olan desteğini daha da artırması gündemde.

ALMANYA DESTEĞE DEVAM EDİYOR

Almanya Savunma Bakanlığından "PURL" programına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Almanya'nın, diğer müttefikleriyle PURL kapsamında toplam değeri 500 milyon dolara ulaşan ilk kapsamlı askeri yardım paketlerinden birini finanse etmeye hazır olduğu belirtildi.

ABD'YE TEŞEKKÜR

ABD'ye Ukrayna'ya silah ve mühimmat sağlamayı sürdürme isteğinden dolayı teşekkür edilen açıklamada, Almanya'nın, bu girişime katılma kararıyla Ukrayna'ya desteğini önemli ölçüde güçlendirdiği vurgulandı.

Açıklamada, hükümetin, ayrıntılar konusunda NATO ve müttefiklerle yakın istişare halinde olduğu kaydedildi.