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    Almanya ve Fransa, Türkiye'yi NAVTEX konusunda uyarmaya kalktı

    Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Oruç Reis gemisi için yayınladığı yeni NAVTEX ilanına Fransa ve Almanya tepki gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 12.10.2020 - 18:05
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    Almanya ve Fransa, Türkiye'yi NAVTEX konusunda uyarmaya kalktı

    Fransa ve Almanya, Doğu Akdeniz'de pay sahibi olabilmek için Yunanistan'a desteklerini sürdürmeye devam ediyor.

    Oruç Reis gemisinin Akdeniz'de sismik araştırma faaliyetleri yürüteceğini duyuran yeni bir NAVTEX ilan edilmesinin ertesi günü, Almanya ve Fransa konuyla ilgili açıklama yaptı.

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    Reuters'e konuşan Alman hükümeti sözcüsü, "Türkiye açısından tartışmalı bölgede tekrar aramalara başlamak akılsızca bir hareket olur" dedi.

    Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes von der Muhll de "Türkiye'nin taahhütlerini yerine getirmesini ve yeni provakasyonlardan kaçınıp somut iyi niyet kanıtları göstermesini bekliyoruz" diye konuştu.

    Almanya ve Fransa, Türkiye yi NAVTEX konusunda uyarmaya kalktı #1

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