Almanya ve İspanya’dan İsrail'e tepki: Hukuka aykırı

Aşırı sağcı İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in Doğu Kudüs'teki "E1" adlı yasadışı yerleşim yerine yönelik planı onaylayacağını açıklamasına bir tepki de Almanya’dan geldi.

"ŞİDDETLE REDDEDİYORUZ"

Almanya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Berlin yönetiminin İsrail’in planına karşı olduğu belirtilerek, "İsrail hükümetinin Batı Şeria'nın İsrail işgali altındaki bölgelerinde binlerce yeni yerleşim yeri kurulmasına yönelik açıklamalarını şiddetle reddediyoruz" denildi.

İsrail hükümetine "yerleşim inşaasını durdurma" çağrısında bulunulan açıklamada, "Yerleşim inşası, uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarına aykırıdır" ifadeleri kullanıldı.

Bu durumun iki devletli çözümü ve Batı Şeria'daki İsrail işgalinin sona ermesini zorlaştırdığı aktarılan açıklamada, "E1 yerleşimi için yapılan planlar ve Ma'ale Adumim'in genişletilmesi Batı Şeria'daki Filistin nüfusunun hareketliliğini daha da kısıtlayacak, Batı Şeria'yı fiilen ikiye bölecek ve Doğu Kudüs'ü Batı Şeria'nın geri kalanından koparacaktır" denildi.

İSPANYA'DAN İSRAİL'E KINAMA

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ise sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda İsrail’in planına sert tepki göstererek, "İsrail hükümetinin Batı Şeria'da 3 bin konut inşa etme kararı, uluslararası hukukun bir başka ihlalidir. Bu karar, barışa giden tek yol olan iki devletli çözümün uygulanabilirliğini baltalamaktadır. Yerleşimlerin genişletilmesini ve yerleşimci şiddetini kınıyoruz" açıklamasında bulundu.