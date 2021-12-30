Almanya'da 1.5 milyon işçi arıyor: Maaş 4 bin euro

Almanya'da 1.5 milyon işçi arıyor: Maaş 4 bin euro

Almanya, çeşitli sektörlerdeki 1.5 milyonluk işçi açığını kapatmak için yuva öğretmeni, hasta bakıcı, hemşire, su tesisatçısı, tır şoförü, garson ve hizmet sektörüne eleman arıyor.

Almanya, yüzde 3'lerde bulunan işsizlik oranını daha da aşağı çekebilmek için işçi arıyor.

Bu yıl ekonomide cari fazla vererek parlak bir yıl geçiren Almanlar, çeşitli sektörlerde yaşanan eleman sıkıntısından şikayetçi.

230 BİN YUVA EĞİTMENİ, 300 BİN HEMŞİRE YA DA HASTA BAKICI AÇIĞI

Bu mesleklerin en başında 230 bin yuva eğitmeni, 300 bin hemşire ve yaşlı- hasta bakıcı açığı geliyor.

GARSONLUK, SU TESİSATÇILIĞI VE TIR ŞOFÖRLÜĞÜ DE LİSTEDE

İşçi açığının yaşandığı diğer meslekler ise garsonluk, su tesisatçılığı ve tır şoförlüğü.

BRÜT MAAŞLARI 4 BİN EUROYU BULACAK

Bu sektörlerdeki brüt maaşların 4 bin euroyu bulacağı düşünüldüğünde, dünyanın çeşitli yerlerinden Almanya'ya işçi göçü olabileceği düşünülüyor.