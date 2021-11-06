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    Almanya'da 300 yolculu trende bıçaklı saldırı

    Trende 27 yaşında akıl hastası olduğu belirtilen bir kişinin bıçaklı saldırısı sırasında çok sayıda kişinin yaralandığı açıklandı.
    • REUTERS
    • 06.11.2021 - 14:02
    • Güncelleme : 06.11.2021 - 14:19
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    Almanya'da 300 yolculu trende bıçaklı saldırı

    Almanya'da Regensburg ile Nürnberg'i birbirine bağlayan tren, bugün 09.30 sıralarında 300 yolcuyla harekete geçti.

    Tren hattına binen 27 yaşında Arap asıllı ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen bir şahıs, bıçaklı saldırı gerçekleştirdi.

    Yerel basının yayınladığı haberlerde saldırıda 2'si ağır 3 kişinin yaralandığı açıklanırken, saldırganın da tutuklandığı bildirildi.

    3 KİŞİYİ YARALADI

    bıçaklı saldırı meydana geldi. Yerel basında yer alan haberlere göre saldırıda 3 kişi yaralandı, saldırgan yakalanarak tutuklandı.

    SALDIRGAN YAKALANDI

    Bild Gazetesi'nde akıl hastalıklarından kaydı olduğu söylenen saldırganla ilgili polis, soruşturma başlattı.

    Polis olayda bir kişinin tutuklandığını doğrularken kurbanların sayısını ve durumlarını açıklamadı.

    Öte yandan Nürnberg ile Regensburg arasındaki güzergahın geçici olarak kapatıldığı bildirildi.

    Almanya da 300 yolculu trende bıçaklı saldırı #1

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