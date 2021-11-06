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Almanya'da 300 yolculu trende bıçaklı saldırı

Almanya'da 300 yolculu trende bıçaklı saldırı

Trende 27 yaşında akıl hastası olduğu belirtilen bir kişinin bıçaklı saldırısı sırasında çok sayıda kişinin yaralandığı açıklandı.