Almanya'da 4 bin 58 koronavirüs vakası tespit edildi

Ülkede son 24 saatte salgın kaynaklı vaka ve ölümde yaşanan artış miktarı açıkladı.

Almanya’da Robert Koch Enstitüsü, koronavirüs salgınına ilişkin son rakamları paylaştı.

Son 24 saatte ülkede 4 bin 58 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Böylece Almanya, nisandaki rakamlara tekrar geri dönmüş oldu.

ÖLENLERİN SAYISI 9 BİN 578'E ÇIKTI

Son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 16 kişinin öldüğü ifade edilen açıklamada, Almanya genelinde vaka sayısının 310 bin 144'e, virüs nedeniyle ölenlerin sayısının ise 9 bin 578'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, koronavirüsten iyileşenlerin sayısının 269 bin 600'e ulaştığı kaydedildi.

4 ÜLKE RİSKLİ BÖLGE İLAN EDİLDİ

Almanya, yeni vakalarda artış görülen Romanya, Tunus, Gürcistan ve Ürdün'ü "riskli bölge" ilan etti.

Slovenya'nın bazı bölgelerini de riskli bölgeler grubuna dahil eden Almanya'da hükümet, mümkün olduğunca bu bölgelere seyahat yapılmamasını tavsiye etti.