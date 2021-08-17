Almanya'da, Afganistan gösterisi: Yerimiz var

Almanya'da düzenlenen protestolarda binlerce kişi, Taliban'ın yönetimi devralmasının ardından Afganistan'da hayatları tehlikede olanların hızla tahliye edilmesini talep etti.

Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesi, dünya gündeminde ilk sıradaki yerini koruyor.

Taliban muhaliflerinin Kabil Havalimanı'nda ülkeyi terk etmek için uçaklara hücum etmesi ve o anlara ilişkin trajik görüntüler dünya kamuoyunda ürpertiyle karşılandı.

ALMAYNA'DA AFGANİSTAN GÖSTERİSİ

Bu kapsamda dünyanın birçok yerinde protestolar düzenlendi.

Seebrücke inisiyatifi tarafından Almanya'nın başkenti Berlin'de Federal Meclis'in önünde düzenlenen gösteriye 2 binden fazla kişi katıldı.

Almanya'da, Afganistan gösterisi VİDEO

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"YERİMİZ VAR, SIĞINMACILAR HOŞ GELDİ"

Göstericiler "Afganistan güvenli değil", "Hava köprüsü şimdi", "Yerimiz var", "Afganları öldürmeyi durdurun" ve "Afganlara yardım edin" yazılı pankartlar ve döviziler taşıdı.

"Sığınmacılar hoş geldi", "Hava köprüsünü başlatın daha fazla beklemeyin" ve "Sınırları kaldırın, sınır dışı edilmeleri durdurun" sloganlarının atıldığı gösteriye çok sayıda Afgan da katıldı.

Gösteride yapılan konuşmalarda Afganistan'da hayatları tehlikede olanların ülkelerinde bürokrasi uygulanmadan güvenli şekilde tahliye edilmesi ve Almanya'da bulunan Afgan sığınmacıların sınır dışı edilmemesi talep edildi.

Gösterilerin Bochum, Köln, Leipzig gibi çok sayıda kentte de düzenlendiği bildirildi.