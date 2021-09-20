Almanya'da Angela Merkel için hatıra oyuncak üretildi

Görevi bırakmasından önce Alman başbakan için sürpriz hazırlık yapıldı. Almanya'da Merkel'i anımsatan 500 adet oyuncak ayı üretilmesine karar verildi.

Almanya'da 26 Eylül seçimlerinin ardından görevi bırakmaya hazırlanan Başbakan Angela Merkel'in, geçtiğimiz günlerde heykeli yapılmıştı.

Günler sonra başbakanlık koltuğuna veda edip emekliye ayrılacak olan Merkel ile ilgili bu kez hatıra oyuncak ayı üretimi başladı.

MERKEL'İ ANDIRAN HATIRA OYUNCAK

Alman basını, Coburg şehrindeki bir fabrikada üretilen oyuncak ayı için "Şansölye Merkel'i andırıyor." yorumunu yaptı.

Yaklaşık 40 santimetre boyundaki oyuncak ayıda Merkel'in tarzı olan takı, ceket ve saç stilinin yanı sıra ellerini birleştirme haline başvuruldu.

TANESİ 189 EURO

Ayının hazırlandığı fabrikadan yapılan açıklamada, "Oyuncak ayılarda çağdaş tarihin anlarını bir sanat formu olarak ifade etmeye çalışıyoruz." denildi.

Alman başbakan için hazırlanan hatıra oyuncak ayıdan 500 adet üretilecek ve fiyatı 189 euro (yaklaşık 1900 TL) olarak belirlendi.

MERKEL'E GÖNDERİLECEK

Öte yandan hazırlanan ayılardan bir tanesinin, Angela Merkel'e gönderileceği kaydedildi.

Daha önce ABD Başkanı Barack Obama, eski Almanya Başbakanı Helmut Schmidt ve İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth için oyuncak ayılar hazırlanmıştı.

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