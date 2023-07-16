Almanya'da anket: Halk, kilise vergisine karşı çıkıyor Katılımcıların yüzde 74'ü, kilise vergisini çağ dışı bir uygulama olarak nitelendirdi.

AA

Almanya'da üye kaybının yaşandığı kiliselerle ilgili yeni bir araştırma yapıldı.

Ortaya çıkan sonuç, ülke halkının çarpıcı orandaki bölümünün kilise vergisine karşı olduğunu söylüyor.

"Kilise vergisi çağa uygun değil"

Kamuoyu araştırma enstitüsü Yougov tarafından Alman Haber Ajansı adına yapılan anket sonucuna göre, katılımcıların yüzde 74'ü kilise vergisi toplanmasının artık çağa uygun olmadığı görüşünde.

Ankete katılanların sadece yüzde 13'ü bu verginin uygun olduğunu ifade etti. Yüzde 13'lük bir kesim de bu konuda herhangi bir yorum yapmadı.

Toplanan miktar 6,8 milyar eurodan fazla

Alman Piskoposlar Konferansı'na (DBK) göre Katolik Kilisesi, azalan üye sayısına rağmen geçen yıl 6,8 milyar eurodan fazla kilise vergisi topladı.

Almanya'daki Protestan Kilisesi (EKD) için bu rakam aynı yıl 6,2 milyar euroydu.

İki büyük kilise tarafından 2019 yılında yayımlanan bir tahmine göre, vergi mükelleflerinin artan maaşları dolayısıyla kilise vergi gelirleri 2060 yılına kadar 25 milyara ulaşması gerekirken, üye kaybı nedeniyle 13 milyar euro seviyesinde kalacak.

Üye kaybıyla mücadele ediyorlar

Yougov anketinde kendilerini Hristiyan olarak tanımlayan kişilerin yüzde 43'ü kilise vergisini, yüzde 49'u da cinsel istismar skandallarını kiliseden ayrılmak için bir neden olarak gösterdi.

Bu bağlamda, her iki büyük kilise de büyük üye kaybıyla mücadele ediyor.

Ayrılanların sayısı

Geçen yıl 523 bin kişi Katolik Kilisesi'nden, yaklaşık 380 bin kişi de Protestan Kilisesi üyeliğinden ayrılmıştı.

Anketin 2 bin kişiyle 4-6 Temmuz'da yapıldığı ifade edildi.