Almanya'da araç yayaların arasına daldı: 7 yaralı

Berlin’de bir aracın yayaların arasına dalması sonucu 3'ü ağır 7 kişi yaralanırken, sürücü tutuklandı.

Almanya'nın başkenti olan Berlin’in en işlek caddelerinden birinin bulunduğu Hardenbergplatz meydanında, bir araç kaldırımda bulunan kalabalığın arasına daldı.

7 YARALI

Kazada yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırılırken, sürücü tutuklandı. Olaya şahit olan 17 kişiye ise psikolojik destek verildi.

Olayın neden meydana geldiği henüz bilinmezken, Berlin polisi, sürücünün 24 yaşında ve ikametgahı Almanya’da olan bir şahıs olduğunu bildirdi. Kullandığı aracın ise Estonya plakalı olduğu belirtildi.

TERÖR SALDIRISINA DAİR BİR İZ BULUNAMADI

Olayın bir kaza mı yoksa kasıtlı bir saldırı mı olduğu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Bunun yanında polis ağır silahlarla kaza alanında güvenlik çemberi oluşturdu. 60 itfaiye eri olaya müdahale ederken, kaza alanına ambulans helikopterler de gönderildi.

Polis, olayın bir kaza sonucu meydana geldiğinden yola çıkarak yüksek hız nedeniyle sürücünün arabasının kontrolünü kaybettiğini ve kaldırıma çıktığını belirtiyor. Polis, terör saldırısı olabileceğine dair şimdilik hiçbir iz bulunmadığını bildirdi.