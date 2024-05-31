Almanya'da aşırı sağcı siyasetçiye bıçaklı saldırı İslam karşıtı konuşmalarıyla bilinen aşırı sağcı aktivist ve politikacı Michael Stürzenberger, bugün Almanya’nın Mannheim kentindeki eylemleri sırasında bıçaklı saldırıya uğradı. Olayda biri polis olmak üzere yaralılar olduğu ve polisin saldırganı vurarak yaraladığı açıklandı.

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DHA

Alman Özgürlük Partisi'nin (AfD) 2013-2016 yılları arasında lideri olan aşırı sağcı aktivist ve politikacı Michael Stürzenberger ile Bürgerbewegung Pax Europa (BPE) hareketinden bazı kişiler, bugün Mannheim kentinde eylem düzenledi.

Eylem sırasında bıçaklı bir saldırgan, Stürzenberger ile BPE hareketinden bazı kişilere saldırarak yaraladı.

Aşırı sağcı siyasetçinin düzenlediği etkinliğe saldırı

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, saldırganın bir polisi ensesinden bıçakladığı sırada polis tarafından vurulduğu görüldü.

Bürgerbewegung Pax Europa (BPE) hareketinden olaya ilişkin yapılan açıklamada Michael Stürzenberger, bir polis ve bazı BPE hareketinden kişilerin bu sabah saatlerinde Mannheim’da bıçaklandığı belirtildi.

"Yaralanmaların boyutu ve ciddiyeti hakkında henüz bilgi verilmedi"

Mannheim polisi, olayla ilgili açıklamasında “Bugün saat 11.35 sıralarında Mannheim'daki pazar meydanında çok sayıda kişiye saldırı düzenlendi. Bir kişinin çok sayıda kişiye bıçakla saldırarak yaraladı. Yaralanmaların boyutu ve ciddiyeti hakkında henüz bilgi verilmedi. Daha sonra saldırgana karşı ateşli silah kullanıldı. Bunun sonucunda saldırgan da yaralandı. Kurtarma ve acil durum hizmetlerinin yanı sıra kurtarma helikopteri de görev başında. Halk için herhangi bir tehlike yoktur. Kurpfalzkreisel ile Paradeplatz arasındaki demiryolu trafiği bir sonraki duyuruya kadar kapatıldı.” dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)