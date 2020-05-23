Almanya’da ayine katılan 40 kişiye korona bulaştı

Frankfurt kentindeki bir kilisede yapılan ayine katılan 40'tan fazla kişiye koronavirüs bulaştı. Olayın ardından Müslümanlara verilen bayram namazı izni iptal edildi.

Almanya'nın Hessen eyaletinin Frankfurt kentine bağlı Rödelheim ilçesindeki Evangeliums-Christen-Baptisten Kilisesi'nde 10 Mayıs'ta ayin düzenlendi.

Frankfurt Sağlık Dairesi, dün ayine katılan 40'tan fazla kişide koronavirüs tespit edildiği bilgisini paylaştı.

6 KİŞİ HASTANEDE, DİĞERLERİ EVDE KARANTİNADA

Kilise derneğinin yöneticisi Wladimir Pritzkau, korona tespit edilen kişilerin çoğunun evde karantinada bulunduğunu, 6 kişinin de hastanede tedavi gördüğünü ifade ederek, ayin sırasında tüm tedbirlere uyulduğunu savundu.

KAÇ KİŞİNİN KATILDIĞI BİLGİSİ VERİLMEDİ

Ayine kaç kişinin katıldığını tam olarak söyleyemeyeceğini belirten Pritzkau, kilisedeki tüm faaliyetlerin iptal edildiğini, ayinleri internet üzerinden yaptıklarını kaydetti.

Haunau Belediyesinden yapılan açıklamada da kilisede virüs bulaşan 16 kişinin Hanau kentinde yaşadığı belirtildi.

BAYRAM NAMAZI İZİNLERİ İPTAL EDİLDİ

Bu nedenle virüsün yayılmasının önüne geçmek için daha önce Müslüman cemiyetlere yarın bayram namazını Herbert-Dröse Stadı'nda kılınması için verilen izinin geri alındığı kaydedildi.

Ayine başka bölgelerden de kişilerin katılması yüzünden Wettrau, Hochtaunuskreis ve Mainz–Kinz-Kreis bölgelerinde yaşayanların da dikkatli olması yönünde uyarılar yapıldı.

TOPLU İBADETLER 1 MAYIS'TA BAŞLAMIŞTI

Almanya'da koronavirüsün yayılmasını önlemek için mart ortasında toplu ibadetler yasaklanmıştı.

Salgının yayılma hızının yavaşlamasıyla Hessen eyaletinde, 1 Mayıs'tan itibaren belirli şartlarda yeniden toplu ibadet yapma izni verilmişti.