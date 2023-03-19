Almanya'da binlerce sağlık çalışanı geçinemedikleri için grev yaptı Ülkede hastane çalışanları, işverenlerin üzerindeki baskıyı artırmak adına uyarı grevi düzenledi. Ücretlerinin artırılmasını talep eden sağlıkçılar, 2 gün boyunca işi bıraktı.

Çeşitli meslek gruplarından Türk vatandaşları, farklı ülkelere gidiş anlarını paylaşıyor.

Paylaşımlarda sık sık "Türkiye bir doktor, mühendis, mimar kaybetti" gibi söylemlere yer verenler, büyük umutlarla gittikleri ülkelerde büyük bir hüsranla karşılaşıyor.

Bu rotalardan biri de büyük ölçüde Almanya oluyor.

Sağlık çalışanları sokaklara döküldü

Ülkede ise son günlerde gergin anlar yaşanıyor.

Ülkede hastanelerdeki sağlık çalışanları, ücretlerinin artırılması talebiyle iş bırakma eylemi için sokaklara döküldü.

Birçok eyalette başlayan eylemde, üzerinde taleplerinin yazılı olduğu döviz ve pankartlar da yer aldı.

"Geçinemiyoruz"

Fiyatların ciddi oranda artması nedeniyle sağlık çalışanlarının ‘Geçinemiyoruz’ sloganlarıyla yürüdüğü ülkede, mali krizin diğer sektörlere de vurması bekleniyor.

2 gündür devam eden grevle birlikte işverenler üzerindeki baskıyı artırmayı hedefleyen grup, yüzde 10,5 ücret artışı talep ediyor.

İşverenler ise 2 yıl için toplam yüzde 5 oranında ücret artışı teklif etmişti.

Havalimanı çalışanları da işi bıraktı

Benzer bir grev de havalimanı çalışanları tarafından düzenlenmişti.

Eylem nedeniyle havalimanlarındaki 583 uçuşun iptal edildiği, 76 binden fazla yolcuyu etkilediği açıklanmıştı.