Almanya'da bir grup, iklim krizine farkındalık için açlık grevinde

Almanya'da bir grup, iklim krizine farkındalık için açlık grevinde

Almanya'da iklim krizine dikkat çekmek için açlık grevinde bulunan bir grup genç, başbakan adaylarının kendileriyle görüşene kadar greve devam edeceklerini belirtti.

Almanya'da bir grup genç tarafından başlatılan iklim değişikliğine karşı açlık grevi devam ediyor.

Alman parlamentosuyla Başbakanlık binası arasındaki yeşil alanda çadır kuran aktivistler, Başbakan Angela Merkel'in yerini almak için yarışan Hristiyan Sosyal Birlik Partileri'nin (CDU-CSU) başbakan adayı Armin Laschet, Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) başbakan adayı Olaf Scholz ve Yeşiller Partisi'nin başbakan adayı Annalena Baerbock kendileriyle konuşana kadar aç kalmaya devam edeceklerini bildirdi.

"İKLİM KONUSU HİÇBİR PARTİNİN PROGRAMINDA YOK"

Eylemleri organize eden Lea Bonasera, 16 gün önce 7 kişinin açlık grevine başladığını anımsatarak, "İklim konusunda hiçbir partinin uygun programı yok. Bu çok kötü bir şey. Biz iklim krizine dikkati çekiyoruz. Bir şeyler yapılmazsa insanlık için çok geç kalınmış olunacak." dedi.

HALK TOPLANTISI TALEP EDİYORLAR

Bonasera, başbakan adayları Laschet ve Scholz'un kendilerinin randevu taleplerini görmezden geldiğini ifade ederek sadece Yeşiller'in adayı Baerbock'un kendileriyle 45 dakikalık bir telefon görüşmesi yaptığını belirtti.

Organizatör Bonasera, dünyanın iklim konusunda kritik durumda olduğunu ve 2-3 yıl sonra iklim konusunun daha da kritik bir hal alacağını savunarak yeni yasama yılında vatandaşların temsil edildiği halk toplantısı yapılmasını talep ettiklerini dile getirdi.

GÜN GEÇTİKÇE VÜCUTLARI ZAYIFLIYOR

Açlık grevine katılan 27 yaşındaki Jacob Heinze, her geçen gün vücudunun daha da zayıfladığını ancak zihinsel olarak daha da güçlendiğini söyledi.

İnsanlık tarihin en büyük iklim kriziyle karşı karşıya olunduğunu ve milyarlarca canlının ölüm tehdidi altında olduğunu vurgulayan Heinze, "Alman hükümeti de bu konuyu ciddiye almıyor.

"HÜKÜMET BU KONUDA BAŞARISIZ OLDU"

Hiçbir seçim programında iklim politikalarıyla ilgili yeterli projeler yok. Arkadaşlarımızı ailelerimizi kaybediyoruz. Yaptığımız gayet meşru. Hükümet bu konuda başarısız oldu. Siyasetin başarısız olması kabul edilemez. O nedenle taleplerimiz karşılanıncaya kadar mücadelemize devam edeceğiz." diye konuştu.