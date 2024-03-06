Almanya'da bir ilk! Frankfurt'un ana caddesi süslendi: 'Mutlu Ramazanlar' Avrupa’nın finans merkezi Frankfurt'un eş işlek caddesi Ramazan ayı için hilaller, yıldızlar ve kandillerle süslendi. Bölgede 150 bin Müslüman yaşıyor.

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İHA

Ramazan'a sayılı günler kaldı.

Geçtiğimiz aylardan bu yana büyük bir heyecanın yaşandığı Türkiye'de, Ramazan ayı için hazırlıklar yapılıyor.

Hazırlığın yapıldığı ülkelerden biri de Almanya oldu.

En işlek caddesi süslendi

Frankfurt Belediyesi, bir ilke imza atarak Ramazan ayında şehrin en işlek caddelerinden Fressgass'ın iki farklı girişine “Happy Ramadan” (Mutlu Ramazanlar) yazılı ışıklı tabela astı.

Araç trafiğine kapalı olan cadde, Ramazan ayına özel hilal, yıldız ve kandillerle süslendi.

Maliyeti 50 bin eurodan fazla

Süslemelerin 9 Nisan’a kadar asılı kalacağını duyuran Frankfurt Belediyesi, örnek davranışıyla Almanya’da Ramazan ayına özel aydınlatma yapan ilk büyükşehir belediyesi oldu.

Süslemelerin Ramazan'ın ilk günü aydınlatılacağı, maliyetin 50 bin eurodan fazla olduğu belirtildi.

"Irkçılığa karşı bir tavırdır"

Frankfurt Belediye Başkanı Nargess Eskandari-Grünberg yaptığı açıklamada, Ramazan ayı boyunca önemli bir dostluk mesajıyla şehirdeki Müslümanları tebrik etmek istediklerini belirtti.

Belediye Meclisinin aldığı Ramazan ayına özel aydınlatma kararını savunan Eskandari-Grünberg, "Bunlar birlikteliğin ışıklarıdır. Ayrımcılığa, Müslüman karşıtı ırkçılığa ve aynı zamanda antisemitizme karşı bir tavırdır." dedi.

Noel ve Hanuka için süsleniyordu

Almanya'da şimdiye kadar sadece Noel ve Yahudilerin Hanuka Bayramı'nda caddeler süsleniyordu.

Almanya’daki 5 milyon 500 bin Müslüman, ülke nüfusunun yüzde 6.5’ini oluştururken, sadece Frankfurt ve çevresinde 150 bin Müslüman yaşıyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)