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    Almanya'da çevre aktivistleri Brandenburg Kapısı'na tırmandı

    İklim aktivistleri dikkat çekmek için Brandenburg Kapısı'nın üstüne tırmanarak pankart açtı. Aktivistlere ekipler müdahale etti.
    • 09.11.2022 - 18:05
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    Almanya'da çevre aktivistleri Brandenburg Kapısı'na tırmandı

    Çevre ve iklim aktivistleri dikkat çekmek ve ses getirmek amacıyla farklı eylemleriyle gündeme geliyor.

    Aktivistler bu sefer Almanya'da iklim değişikliğine dikkati çekmek için Berlin'deki Brandenburg Kapısı'nın üzerine çıkarak eylem gerçekleştirdi.

    "Herkes için hayatta kalmak istiyoruz"

    Kentin en önemli turistik merkezi olan tarihi Brandenburg Kapısı'nın üstüne tırmanan "Son nesil" adlı çevreci grup üyeleri "Herkes için hayatta kalmak istiyoruz" yazılı pankart astı.

    Ekipler müdahale etti

    AA'nın haberine göre, eylem nedeniyle çok sayıda polis Brandenburg Kapısı'na gelerek eylemcileri tarihi yapının üzerinden indirmeye çalıştı.

    Almanya da çevre aktivistleri Brandenburg Kapısı na tırmandı #1

    Almanya da çevre aktivistleri Brandenburg Kapısı na tırmandı #2

    Almanya da çevre aktivistleri Brandenburg Kapısı na tırmandı #3


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