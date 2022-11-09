Almanya'da çevre aktivistleri Brandenburg Kapısı'na tırmandı

İklim aktivistleri dikkat çekmek için Brandenburg Kapısı'nın üstüne tırmanarak pankart açtı. Aktivistlere ekipler müdahale etti.

Çevre ve iklim aktivistleri dikkat çekmek ve ses getirmek amacıyla farklı eylemleriyle gündeme geliyor.

Aktivistler bu sefer Almanya'da iklim değişikliğine dikkati çekmek için Berlin'deki Brandenburg Kapısı'nın üzerine çıkarak eylem gerçekleştirdi.

"Herkes için hayatta kalmak istiyoruz"

Kentin en önemli turistik merkezi olan tarihi Brandenburg Kapısı'nın üstüne tırmanan "Son nesil" adlı çevreci grup üyeleri "Herkes için hayatta kalmak istiyoruz" yazılı pankart astı.

Ekipler müdahale etti

AA'nın haberine göre, eylem nedeniyle çok sayıda polis Brandenburg Kapısı'na gelerek eylemcileri tarihi yapının üzerinden indirmeye çalıştı.