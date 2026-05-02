Trump: İran'dan erken ayrılıp yeniden sorun çıkmasına izin vermeyeceğiz

Florida eyaletinin Villages bölgesinde kendisine oy veren seçmenlere yönelik yaptığı konuşmasında İran'la ilgili açıklamalara da yer veren ABD Başkanı Donald Trump, "⁠İran'dan erken ayrılıp sorunun yeniden ortaya çıkmasına izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

Kendisine yönelik üçüncü suikast girişiminin ardından ilk defa kamuoyu önünde görünen Trump, "İranlılar bize yapmamız gereken türden bir anlaşmayla gelmiyorlar. Bu işi uygun bir şekilde halledeceğiz" ifadelerini kullandı.

İran'ı yönetenlerin 'oldukça kötü insanlar' olduğunu ileri süren Trump, Tahran yönetiminin 'iki haftalık süre içinde 42 bin protestocuyu öldürdüğünü' iddia etti.

"İRAN'A AİT 159 GEMİ BATIRILDI"

Trump, İran'ın geçişleri kapaması nedeniyle 400'e yakın geminin Hürmüz Boğazı'nda mahsur kaldığını vurguladı.

İran'ın donanması hakkında da konuşan Trump, bu ülkeye ait 159 geminin iki hafta içinde batırıldığını söyledi.

Trump, NATO'ya trilyonlarca dolar harcadıklarını, buna rağmen Körfez'de verdikleri mücadelede ABD'nin NATO'dan hiçbir yardım alamadığının altını çizdi.