Almanya’da çocuklara yönelik cinsel istismar vakaları arttı

Çocuklara yönelik artan cinsel istismar vakaları Berlin’de rekor seviyeye ulaştı. İstismar kurbanı çocukların 3’te 2’sinin kız çocuğu olduğu belirtildi.

Almanya’nın başkenti Berlin’de çocuklara yönelik cinsel istismar vaka sayıları artarak rekor seviyeye ulaştı.

Berlin Eyalet Parlamentosu Milletvekili Marcel Luthe tarafından parlamentoya verilen soru önergesi ile veriler ortaya çıktı.

Veriler, cinsel istismar vakalarının artışta olduğunu gözler önüne serdi.

Berlin’de 2018 yılında 870 olan çocuklara yönelik cinsel istismar vakası, 2019 yılında 957’ye, 2020 yılında ise 975’e yükselirken, geçen yıl istismar kurbanı çocukların 3'te 2'sinin kız, geri kalanın ise erkek çocuklar olduğu belirlendi.

GERÇEK SAYILAR DAHA FAZLA

Kayıtlara geçmeyen vakaların da olduğunu belirten uzmanlar, gerçek sayıların daha fazla olduğunu ifade etti.

Sanal ortamda çocuklara karşı görüntü ve ses yoluyla işlenen suçların sayısı da belli oldu.

Çocuklara karşı görüntü ve ses yoluyla işlenen suçların sayısı 2018'de 122 iken, 2020'de 174'e yükseldi.

İNTERNET ORTAMINDA TACİZ VAKALARI ARTTI

Başkent Berlin’de internet ortamında da çocuk istismar vakalarında artış kaydedildi.

Söz konusu vakalar, çocuk ve genç pornografi vakalarını ve çocukların kendilerine ya da başkalarına cinsel eylemlerde bulunmaya zorlandığı online ortamdaki cinsel taciz vakalarını içeriyor.

Vaka artışlarında koronavirüs önlemlerinin de etkili olabileceği değerlendiriliyor.

“ALAY KONUSU KABUL EDERİM”

İktidar partisi Almanya Sosyal Demokrat Partisi'nin çocukları ve gençleri cinsel istismardan korumakla yükümlü olduğunu savunan Marcel Luthe, “Cinsel suçların kurbanı olan çocuk ve genç sayısının sürekli yüksek olması nedeniyle SPD'nin seçim kampanyası sloganı 'Oldukça Güvenli Berlin'i’ alay konusu olarak kabul edebilirim.” ifadesini kullandı.