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    Almanya’da çocuklarını kurtarmak isteyen babaya polisten şiddet

    Krefeld kentinde yangın çıkan evden çocuğunu kurtarmaya çalışan baba, 7 Alman polisi tarafından darbedildi. O anlar kamera tarafından kaydedildi.
    • DHA
    • 11.10.2020 - 16:16
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    Almanya’da çocuklarını kurtarmak isteyen babaya polisten şiddet

    Avrupa'da artan polis şiddeti olaylarına bir yenisi daha eklendi.

    Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti'ne bağlı Krefeld kentinde bir ailenin evinde yangın çıktı.

    Olay yerine hemen polis ile itfaiye ekipleri geldi.

    POLİSLER BABAYA SALDIRDI

    Evin içerisinde çocuklarının olduğunu söyleyen babaya, polisler müdahale etti. Zor kullanan polis, “Evde çocuğum var. Bırakın” diyerek isyan eden babaya saldırdı.

    Almanya’da yanan evden çocuğunu kurtarmak isteyen babaya polis şiddeti İZLE

    YUMRUK VE TEKMEYLE ŞİDDET

    O anlar bölge sakini bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

    Görüntülerde, aralarında kadınların da olduğu 7 Alman polisi babayı ittirerek, şiddet uygulaması yer aldı.

    Almanya’da çocuklarını kurtarmak isteyen babaya polisten şiddet #1

    SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

    Olaya tepki gösteren vatandaşlar, sosyal medyadan Alman savcılığa seslenerek, “Polis şiddetine kayıtsız kalınmamalı. Polisler derhal görevden uzaklaştırılmalı.” dedi.

    Alman savcılığı yaptığı açıklamada, olayın soruşturulduğunu belirtti.

    Almanya’da çocuklarını kurtarmak isteyen babaya polisten şiddet #2

    Almanya’da çocuklarını kurtarmak isteyen babaya polisten şiddet #3

    Almanya’da çocuklarını kurtarmak isteyen babaya polisten şiddet #4

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