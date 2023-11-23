Almanya'da darbe planlayan Reichsbürger örgütüne operasyon: 280 noktaya baskın Almanya'da darbe planı yaptıkları iddia edilen 'İmparatorluk Vatandaşları' (Reichsbürger) üyelerine yönelik soruşturma kapsamında, 280 yere baskın düzenlendiği bildirildi.

AA

Almanya'da geçtiğimiz sene ortaya çıkarılan darbe planı, ülkede deprem etkisine neden olmuştu.

Ülke genelinde düzenlenen baskınlar sonucu örgütün lideri ve birçok üyesi darbe planlamak suçlamalarıyla yakalandı ve tutuklandı.

Alman polisi ise tehdit oluşturabilecek gruplara yönelik operasyonlarına devam ediyor.

8 eyalette operasyon düzenlendi

Münih Savcılığı ve polis tarafından yapılan açıklamaya göre, 8 eyalette eş zamanlı düzenlenen baskınlardaki aramalarda, bu yapılanmayla ilişkili kişilere yönelik delil toplandı.

280 adrese baskın

Münih Savcılığının talimatıyla gerçekleştirilen baskınlarda, Bavyera, Baden-Württemberg, Hessen, Kuzey Ren-Vestfalya ile Schleswig-Holstein, Brandenburg, Hamburg ve Aşağı Saksonya'daki şüphelilere ilişkin 280 mekan arandı.

Darbe planı yaptıkları iddiasıyla soruşturulan sanıkların, suç örgütü kurduklarından şüpheleniliyor.

Terör soruşturulması düzenleniyor

Aralık 2022'deki operasyonla yakalanan ve halen tutuklu bulunan sanıkların, "terör örgütü üyesi olmak" ya da "terör örgütünü desteklemek" suçlamasıyla yargılanması bekleniyor.

Reichsbürger nedir?

İç istihbarat raporuna göre, kendilerini "Alman İmparatorluğu Vatandaşı (Reichsbürger)" olarak görenlerin sayısı 23 bin civarında bulunuyor.

2 bin 100 üyesi şiddet kullanmaya hazır grup, Almanya'yı meşru devlet olarak tanımıyor.

Üyelerden bazıları, monarşi altındaki Alman İmparatorluğu fikrine bağlıyken, bazıları da Nazi taraftarı. Bazı üyeler ise Almanya'nın halen askeri işgal altında olduğuna inanıyor.

Ülkenin yeni lideri olmayı umuyordu

İş insanı Heinrich XIII Prens Reuss'un, darbe planının lideri olduğu düşünülüyor.

Heinrich XIII, dönemin Doğu Almanya'sının geniş topraklarına hükmeden bir hanedanın son torunlarından biri olarak biliniyor ve demokratik düzeni devirmek üzere "şiddetli bir darbeyle ülkenin yeni lideri olmayı umduğundan" şüpheleniliyor.

71 yaşındaki Heinrich, çarşamba günü erken saatlerde ülke çapında düzenlenen baskınlarda tutuklanan, darbeyi planlayan aşırı sağcı bir grubun 25 üyesi ve destekçisinden biri olarak öne çıkıyor.

Heinrich, monarşiyi savunuyor

Reuters'ın haberine göre, söz konusu isim, uzun yıllardır "hayatın dünya çapında monarşi altında daha iyi" olduğu teorisini savunuyor.

Fransa dahil dünya çapındaki monarşilerin, kâr peşinde kurumsal yapılar kurmak isteyen yabancı güçlerin müdahalesi nedeniyle devrildiğini söyleyen Heinrich XIII, "Sonuç olarak halk mağdur oldu." demişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)