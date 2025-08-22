Almanya’da dikkat çeken yasak: Akşam 8’den sonra artık satılmayacak!

Almanya’nın Bavyera eyaletinde dikkat çekici bir uygulama hayata geçirildi.

Bavyera eyaletinin başkenti Münih’te üniversite semtinde artık akşam 20.00’dan itibaren o atıştırmalıkların satışı yasaklandı.

Yasak kapsamında artık Univiertel olarak bilinen üniversite bölgesinde bulunan büfeler, akşam ve gece saatlerinde artık istedikleri ürünleri satamayacak.

ATIŞTIRMALIK SATIŞI YAPILAMAYACAK!

Yeni yasakla birlikte kentte geç saatlere kadar açık kalan beş büfeye, akşam 20.00’den itibaren cips ve tuzlu atıştırmalık satışı yasaklandı.

Yetkililer, kararın gerekçesi olarak bölgede yaşayanlardan gelen gürültü ve çöp şikâyetlerini gösterdi.

Aynı zamanda yeni uygulamaya göre büfeler, 22.00’den sonra şişe bira satışı yapamayacak. Bu kararın ise, üniversite bölgesinde özellikle alkol tüketimine bağlı olarak artan gürültü, çöpler ve huzursuzlukların önüne geçmek için alındığı belirtildi.