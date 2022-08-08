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    Almanya'da elektrik kesintisinde ihtiyaç duyulacaklar listesi yapıldı

    Kış mevsimi öncesinde en kötüsüne hazırlanan Almanya'da, yaşanabilecek kesintisi sırasında sahip olunması gerekenler sıralandı.
    • Haber Merkezi
    • 08.08.2022 - 09:29
    • Güncelleme : 08.08.2022 - 10:02
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    Almanya'da elektrik kesintisinde ihtiyaç duyulacaklar listesi yapıldı

    Almanya'da gelecek kış ortasında enerji krizinin meydana gelebileceğine dair endişeler artıyor.

    Son verilere göre, Avrupa'nın en büyük ekonomisinde yılın ilk 6 ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 35'lik artışla yaklaşık 600 bin elektrikli ısıtıcı satıldı.

    Kesinti durumunda hazır olması gerekenler listesi

    Birçok Alman, Rusya'dan doğalgaz arzında yaşanabilecek tam kesinti olasılığına karşı hazırlıklarını sürdürürken, ülke halkının elektrik kesintisinden önce hazırlaması gerekenler listesi paylaşıldı.

    Federal Sivil Koruma ve Afet Yardımı Ofisi (BBK), elektrikle ilgili acil durum için bilgi listesi oluşturdu.

    Mum, giysi, kamp ocağı

    Bild'in aktardığına göre, Almanya'nın elektrik şebekesi güvenli ancak uzun süreli kesintiler olabileceğine dair korkular var.

    Federal Ofis'e göre; mum, giysi ve kamp ocağının acil durumlar için hazırlanması gerekiyor.

    Almanya'da felaket senaryoları

    Diğer taraftan konuyla ilgili uzmanlar da gaz bittiğinde elektrik kesintisi olasılığının arttığını anımsatarak, "Felakete hazırlanın" şeklinde çağrılarda bulunuyor.

    2022 yılında enerji krizi nedeniyle kesintilerin daha olası hale geleceği düşünülüyor.

    Yiyecek, el feneri, kimlik kartı, radyo

    Bu kapsamda yapılan hatırlatmalar arasında, "Evde yeterince yiyecek ve içecek bulundurun. Kamp ocağını, mumları ve el fenerini elinizin altında bulundurun. İlaç ve ilk yardım çantaları edinin.

    Kimlik kartınızı, doğum belgenizi ve önemli sözleşmelerinizi güvence altına alın. Pille çalışan bir radyo edinin." şeklindeki bilgiler yer aldı.

    Almanya da elektrik kesintisinde ihtiyaç duyulacaklar listesi yapıldı #1Almanya da elektrik kesintisinde ihtiyaç duyulacaklar listesi yapıldı #2


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